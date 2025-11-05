被控間諜罪遭伊朗關押逾3年 法國夫婦獲釋待返國
法新社報導，一對因間諜罪在伊朗被監禁超過3年的法國夫婦於4日獲釋，目前正等待獲准返回法國，結束他們漫長的折磨。他們的家屬對強烈否認德黑蘭的間諜指控。
與此同時，伊朗外交部長表示，一名今年2月在法國因涉嫌用社群媒體宣傳「恐怖主義」而被捕的伊朗公民，目前人已在伊朗駐巴黎大使館內。德黑蘭先前曾提到，他可能成為交換協議的一部分。
據家屬表示，41歲的科勒(Cécile Kohler)和72歲的帕里斯(Jacques Paris)，於2022年5月結束一趟純粹是觀光性質的伊朗之旅後被捕。
科勒和帕里斯於4日晚間從德黑蘭的伊文(Evin)監獄獲釋，伊朗當局稱這是假釋。他們隨即被法國外交人員接走，送往法國駐德黑蘭大使館。
法國駐德黑蘭大使科夏(Pierre Cochard)告訴法國RTL廣播電台，他們今天(5日)早上透過視訊，與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)通話。
科夏表示：「對他們和總統而言，這是一個非常感人的時刻。他們感謝總統為爭取他們獲釋所付出的努力。」
科勒和帕里斯都是教師，帕里斯已退休，他們與其他幾名歐洲公民一樣，被捲入人權活動人士和法國等西方政府所稱，「伊朗以人質外交作為施壓手段」的事件。
德黑蘭外交部發言人巴哈伊(Esmaeil Baghaei)4日晚間表示，法官已批准他們交保「假釋」，並稱「在司法程序的下一階段之前，他們將受到監控」。
法國外交部長巴羅(Jean-Noël Barrot)對法國電視台2台(France 2)表示，這次釋放是「邁向最終自由的第一步」。
在上個月的閉門審判後，伊朗法院以替法國和以色列從事間諜活動為由，判處帕里斯17年、科勒20年監禁。
伊朗此前曾以交換在西方被拘留的伊朗人為條件，釋放被該國監禁的西方公民。德黑蘭表示，這2名法國人可能作為交換協議的一部分，以交換伊朗公民埃斯凡迪亞里(Mahdieh Esfandiari)。
根據法國當局，埃斯凡迪亞里今年2月因在社群媒體上宣傳「恐怖主義」而被捕，她預計將於1月13日在巴黎受審。她上個月已獲法國司法部門保釋，德黑蘭對此表示歡迎。
伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)5日表示：「我們的公民埃斯凡迪亞里女士目前是自由的，她正在德黑蘭駐法國大使館中，希望審判結束後，她能返回伊朗。」
當被法國電視台2台問及是否與德黑蘭達成交換協議時，巴羅拒絕回覆，只表示兩人的釋放是「法國外交努力的成果」。
