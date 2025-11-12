被控電梯裡猥褻！13歲少年當晚墜樓亡 紙條揭驚人真相

中國安徽省滁州市一處社區於11月10日驚傳一起不幸悲劇。（示意圖／翻攝自pexels）





中國安徽省滁州市一處社區於11月10日驚傳一起不幸悲劇。一名13歲的成姓少年疑似在電梯內自慰，警方獲報後上門告知少年祖父母，未料少年當晚就墜樓身亡。後續警方調查，少年在房間留有紙條，表示經常遭到父親家暴。

根據《香港01》報導，有社區民眾在群組PO出少年的背影，並稱「X棟X樓有個男變態，在電梯門口做出不雅動作，如果是女性，單獨一人坐電梯要注意安全」，隨後便報警處理。警方上門了解事發經過，由於當時少年監護人未在場，警方便向祖父母反應相關情形，期間少年沉默不語，怎料晚上竟發生如此憾事。

在事件曝光後，少年父親表示，曾向管委會調取監視器，畫面中顯示，少年並未做出任何自慰動作。對此，他也針對警方貿然到家中說明事發情況，質疑他們的行為缺乏相關證據。

此外，男孩留在房間內的紙條寫下「這輩子活得太沒意思了，一個只會打的父親，天天只會家暴……」，對此，成先生坦言，在孩子小的時候，他確實有用「打」的方式對待兒子，但在10歲後就沒有再打過他了，之後都是以口頭方式對兒子進行教育。此外，根據《紅星新聞》新聞報導，滁州公安局、滁州經開區管委會，以及相關警方均未對此事進行正式回應。

