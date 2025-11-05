被控霸凌急遞退休報告 南警「超慢跑主任」觀風向低調復出
〔記者王捷／台南報導〕南市某警分局勤務中心「超慢跑主任」被部屬指控霸凌，主任因擔心究責，一遞出退休報告，但內部調查雷聲大雨點小，悄悄將退休報告抽回，分局強調並非不查，而是沒具名檢舉，且也沒有指明誰霸凌，讓調查陷入瓶頸。
上個月，有警員在網路指控分局的「超慢跑主任」，平常值勤偷懶，在辦公室超慢跑、划手機，且仗著職權在辦公室對部屬冷嘲熱諷，放大部屬瑕疵，甚至在同仁面前貶低他人、取笑他的努力，刻意孤立他，使整個辦公室瀰漫低氣壓與恐懼氛圍，身心壓力沉重到讓人難以專心工作。
由於指控沒有具名，經過內部調查，確認「超慢跑主任」的身分，在分局勤務中心任職，分局當時對外說明，將調查是否有霸凌問題，主任也受到壓力，當下遞出退休報告。
消息傳出後，由於勤務中心主任職缺是警界普遍認為的「好缺」，不少同階警官紛紛打聽時程，準備爭取接任，豈料經過快一個月，霸凌調查小組仍未成立，主任悄悄抽回退休報告，繼續在原單位任職。
有部分基層警員認為不公平，警官常以「內部管理」為由做不恰當的管理，現代不應該還用過去的老方法管理部屬，認為督察單位應該主動介入調查，維護健康的職場環境。
分局則強調，不是推諉調查，是警員自稱受到霸凌，不但未具名，也沒有指稱霸凌者是誰，未明確指出單位，雖然分局內部初步判斷勤務中心主任的行為與指控描述相符，但應秉持公平原則，在沒有明確對象前，不該啟動正式調查，但是如果依程序提出正式申訴或檢舉，分局絕對依規定調查，不會包庇任何人，也希望基層不要誤會。
