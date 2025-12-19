被控霸凌！前助理批「以折磨下屬為樂」 劉書彬喊：沒法一時說清楚

記者楊士誼／台北報導

民眾黨立委劉書彬前助理邱子安18日在網路上「具名指控」劉書彬「目中無人自我中心不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂」，對下屬無差別的職場霸凌，也沒有任何立委工作需要的能力，他訴求劉書彬應該離開立委的職位。劉書彬今（19）日表示，事情無法第一時間說清楚，前助理因為是被資遣造成的原因，她也說，對於個人的表述表示尊重，不予置評。

該助理表示，劉書彬所為包括管控司機行駛路線，不斷牢騷矯正開法；要求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂；調整下屬使用電腦螢幕的角度；要求女性員工在有生理的問題下，陪同作立委專屬的議場前排隊工作；質疑各類公文與議事文書在檔案櫃與雲端中的擺放位置等，一沙一世界，一花一天堂，草木皆兵，望眼觸目所及，都是下屬的犯錯，導致她做不好立委工作。

廣告 廣告

助理也直言，劉書彬不太可能做好立委，包括要和劉書彬對稿也是極端痛苦，因為劉書彬對於選題、策略發揮不了作用，真的上場口條也極為抱歉，但卻很擅長在對稿過程中，對字體、配色、配圖挑剔檢討。

劉書彬上午遭媒體追問時表示，這種事情，沒有辦法在第一時間講清楚，這是很奇怪的事情。她表示，前助理因為是被資遣造成的原因，所以沒辦法多做說明，「因為他自己有自己的想法，每個人都有自己言論自由，我就回問到這裡」，另邱姓助理也自承在辦公室內有自傷行為，劉書彬僅簡短表示「沒有」。

劉書彬更對媒體表示「你們說的這位，你們知道是誰嗎？」她稱，助理是有一些感受到不舒服，「我們也沒有想到有這樣的情形」。劉書彬也指出，這是非常個人的自有表述，「我就尊重，我不予置評」。她強調，因為每個人在辦公室管理上都有自己的風格，「例如澆花我認為植物非常重要，我去澆花，助理有協助，但是沒有我自己澆，我不想造成人家困擾，我辦公室在地下室，就是一個比較陰暗的地方，澆花增加綠意不是很好的事情嗎？」劉書彬也說，有請助理做這部分也很清楚，如果沒做那她就自己澆花，這很天經地義的事情。

劉書彬隨後以稍後有藍白兩黨聯合召開的記者會為由，試圖離去，但沿途仍遭媒體不斷追問，劉書彬最後停在立院議場門口不發一語，面對媒體持續追問，劉書彬則說「我現在不予置評，我剛剛說我結束訪問了」。

更多三立新聞網報導

控劉書彬職場霸凌「以貶低、折磨下屬為樂」！前助理：她應該辭立委

傳劉書彬飆罵連署助理、傅崐萁查反對助理費除罪名單 北市勞動局發聲了

被爆禁止連署還搶C位收割 張啓楷喊：我尊重助理！民進黨別政治操作

被助理嗆收割！堅稱「掌聲很多」 張啓楷狂罵民進黨：陳玉珍有釋出善意

