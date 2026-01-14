被控霸凌！台中女師回任疑復仇「學生考卷95分變0分」 校方急做出回應了

台中市潭子區某國小郭姓女導師被家長指控霸凌學生，回任一週後，又被控霸凌學生。（王立任提供）

台中市潭子區某國小郭姓女導師被家長指控，言語霸凌指定學生「沒帶腦袋」「烏龜」「胖子」，最終遭調離導師職務，但回任一週後，竟又被踢爆該生因考卷漏寫名字，原本規定扣5分，竟遭該師直接改判0分。對此，校方也做出回應了

台中女師被控霸凌復職疑挾怨報復？

據了解，校方原決議將導師調職後又讓其回任，但該班導師返班後，疑似挾怨報復，先是關門拉窗簾緊盯受害學生，直到下午第一節課才打開，讓學童嚇到崩潰向媽媽求救，如今則傳出該生考卷因未寫姓名，原本規定扣5分，卻直接變成0分。教育局當時指出，學校已再召開教評會審議，決定郭師是否停聘靜候調查。

針對事件，市議員王立任、張家銨等人上週三陪同受害家長召開記者會陳情。王立任今則表示，指班導師在僅被調職一個星期就回任，再接家長投訴，班導師回任後疑似報復，把受害學生95分的考卷改為0分，怒批該班導師濫用職權、打壓學生。

校方急做出回應

對此，校長也進一步做出回應，指為確保調查過程不受干擾，決議明（15日）起將該師暫時調離該班導師職務，改擔任科任教師，期間不直接接觸原班級學生，同時指派資深教師接任管理，確保學生學習歷程與生活照顧不受影響，並啟動學生心理諮商與輔導機制。

