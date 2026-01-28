被控頂星二代光環餵毒騙砲「不戴套」 伍思凱兒開嗆：有人要完蛋囉

藝人伍思凱的兒子伍靖以音樂人自詡，卻遭爆餵毒騙砲。伍靖傳送沒穿衣服的床照給女子，順勢開口約砲。（讀者提供）（左圖翻攝自伍諒IG；右圖為讀者提供）

本刊今（28日）獨家接獲投訴，揭露金曲歌王伍思凱31歲兒子伍諒（原名伍靖），疑利用「星二代」光環在交友軟體上搭訕不少女生，且以免費提供大麻作為誘因，誘騙女性發生性行為。對此，伍諒發聲表示自己遭人惡意抹黑，稍早也無奈在IG發文了。

伍諒對爆料者的指控，全盤否認並發聲明強調，「餵毒、騙色」等說法皆屬不實，直指自己遭人惡意抹黑，並表示已委託律師處理，將保留法律追訴權。

對此，伍諒稍早也在IG限動上發文回應風波，表示「哈囉，太瞎了吧！」語氣中流露出無奈與不滿。

事實上，伍諒先前在美國求學期間，曾發生亮刀事件，而引發輿論討論，近幾年來回歸音樂， 被外界視為「浪子回頭」，如今則被爆料捲入爭議，據爆料者指控，伍諒撩妹對話相當露骨，除要求女方傳性感照，更問能否「不戴套」，更向他人傳送不雅自慰照。

伍思凱兒子伍靖在IG上開嗆。（翻攝自伍諒IG）

