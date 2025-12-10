被控飆罵連署反修法助理？劉書彬否認：要他們好好思考

助理費除罪化爭議，引發國會助理工會不滿，發起連署要求停止修法，只是民眾黨立委劉書彬，卻遭爆私下痛罵有簽連署的辦公室助理，對此劉書彬親上火線，澄清絕無此事，表示希望助理能好好想想。

劉書彬說明，自己是跟助理們反應，現在的情勢助理絕對有自己的立場，辦公室當然也有自己的管理風格，當時她也向到辦公室尋求簽署的助理們表示請好好思考一下，「因為很多情況要表達自己的意見外，還要考慮到前因後果這部分，尤其是黨團還在討論當中」。

廣告 廣告

不過，民眾黨黨主席黃國昌日前受訪時也表達民眾黨團立場，堅持一定「公款公用」的原則，沒有任何退縮空間，指出委員會若真要排審前，應聽社會大眾、助理工會意見，不要讓推動制度化的修法，變成侵害助理權益，甚至被貶低成為個案脫罪的修法。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

歡迎找我談！助理費除罪化「有必要」 陳玉珍籲工會擬規範討論

「助理費除罪化」惹議 陳玉珍態度堅決：不會撤回

助理費除罪化喊卡？ 國民黨團：無暫緩推動決議