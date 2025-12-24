被控「加重加量」後蓮霧砸車！老闆喊冤「應該被客人糟蹋？」警方說話了

社會中心／洪正達報導

案發當下，老闆氣憤的向警方表示「我們應該被糟蹋嗎」？（圖／翻攝畫面）

目前正是蓮霧的產季，有女網友23日晚間到屏東枋山一間位在省道台一線旁的一間水果行買蓮霧，但過程中產生消費糾紛，首先是網友下車遭到「加重加量」，原本只想買2斤，但老闆卻裝了一袋喊價400元，網友認為老闆做生意不老實拒買離去，但卻遭到老闆往座車丟蓮霧洩恨，後來甚至驚動警方到場調解後才平息這場紛爭。

被蓮霧砸中的車輛不滿果肉及汁液。（圖／民眾提供）

網友在《爆料公社》 PO文指出，當時開車行經屏東枋山一間水果店，看到店家主打黑珍珠蓮霧後便停車詢問價格，但業者說要買2斤以上，緊接著便直接裝了一大袋，表示要400元，但網友表示無法吃那麼多，也再次表達只要2斤即可，後來業者將砍價到370元，丈夫見狀認為業者不老實，準備拒買離開，後來業者拿起蓮霧砸往他們的車並且口出惡言，網友於是決定不姑息報警處理，後來業者看到警察來才坦承失控向他們道歉。

蘇姓老闆受訪時喊冤，指出一定是客人有什麼動作才會導致失控，又說自己在當地已經營業3、40年，一直都是做口碑的。（圖／翻攝畫面）

被控的蓮霧店蘇姓老闆表示，客人一定有一些舉動才會導致店家責罵，對於自己被爆料一事，老闆則指出，客人難免會出現不好的觀感，例如那條路上的店家做生意都不老實，他們比較怕這類負評，但對客人的態度真的是因人而異，也無法去控制，也怕負評影響到整條路上業者的生意：再加上自己已經做了30、40年了，會買的都是回頭客，過路客已經越來越少，大家都是做口碑的。

枋寮分局表示，警方於23日晚間7點37分獲報，吳姓男子（31歲）指出與枋山鄉蓮霧店家負責人蘇姓男子（63歲）有消費糾紛，員警趕抵後，初步了解為雙方對水果總重量及價格問題起口角爭執，蘇男一氣之下持蓮霧向吳男車輛投擲，導致吳男車輛沾附果渣及果汁，吳男後續確認車輛未有損壞，雙方後續已自行和解。

警方表示，民眾消費過程遇有任何糾紛情事，應持理性和平態度面對，遇有消費糾紛應循各地消保官及消費者服務中心給予協助 。

不良行為，請勿模仿！

