被控《港版國安法》勾結外國勢力 黎智英判決出爐「3罪皆成立」

《蘋果日報》創辦人黎智英涉違反《香港國安法》一審於今（15）日宣判，串謀勾結外國勢力罪及煽動罪全都成立，並直指黎智英為案件的主導人物，刑期將於擇日宣判。

根據《香港01》報導，黎智英被控涉嫌利用個人國際人脈，並藉由「重光團隊」與外國勢力串聯，遊說多國國會對中國及香港政府與官員實施制裁；同時也被指控利用《蘋果日報》煽動民眾上街示威，並鼓吹制裁作為，被依《香港國安法》2項「串謀勾結外國勢力罪」以及1項煽動罪起訴。

案件自2023年12月開庭審理，歷經156天，今日於香港西九龍法院進行宣判，3項罪名皆成立，黎智英成為2020年香港實施港版國安法後，首名遭起訴「勾結外國勢力」罪名的被告，在得知裁決結果後，黎智英表現平靜。據報導指出，法院將於1月12日開始求情程序，預計需要4天，黎智英一審刑期將於擇日宣判。

