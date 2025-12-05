被控「濫付律師費」掏空泰山！前董座詹景超涉背信不起訴

泰山公司前董事長詹景超在與龍邦集團的經營權爭奪戰中敗北，事後遭提告背信。資料照。呂志明攝



泰山公司（1218）前董事長詹景超，遭後來的新經營團隊指控，未經正常公文簽核流程簽訂法律顧問契約，讓某律師事務所所長以「法律服務費」名義掏空公司，造成泰山損失321萬餘元，涉犯背信罪嫌。但台北地檢署認為，泰山2022年間因經營權之爭衍生多起訴訟，詹景超確實有委任律師應訴的需求，今（12/5）日對詹景超及律師做出不起訴處分。

老牌食品大廠泰山原由詹家掌握，後來產生內鬨導致經營權不穩，引發外部財團覬覦。當時泰山公司派為了抵擋外敵，引入龍邦集團資金稀釋股權，但龍邦陸續加碼收購泰山股權，詹景超與龍邦一夕之間從盟友轉為對手。2022年，泰山出售外界垂涎若渴的全家股份，引起龍邦不滿，對泰山提起訴訟，雙方在商戰和法律戰都打得火熱，最後由龍邦勝出。

後來入主泰山集團的新經營團隊，對前董座詹景超提告，指控他聯手律師在未經正常公文簽核及付款流程下，與法律事務所簽署委任及法律顧問契約，前後共支付321萬1300元，造成公司損害。詹景超辯稱，從他擔任總經理開始，泰山就有委任其他律師擔任法律顧問，後來龍邦進入泰山董事會提出許多要求，原本的律師無法負荷大量案件，才另外找律師合作。

檢察官調查認為，泰山股東在2022年間有經營權之爭，是公眾週知的事情，且泰山當時確實遭股東提起定暫時狀態假處分、確認訴訟等多起訴訟，詹景超有委任律師應訴或尋求其他法律策略反擊的需求。此外，受委任的律所也有指派律師開會、寫狀，已善盡受任人義務，沒有使泰山受損害或讓該律所獲得不法利益。

新經營團隊另外還主張，有2起案件的當事人都不是泰山，卻被該律所濫竽充數列入法律服務時數收費。

詹景超解釋，泰山出售全家股權明明賺了很多錢，他和詹逸宏、詹皓鈞卻被龍邦公司董事長劉偉龍攻擊，才會請律師提起妨害名譽告訴；另一件則是泰山獨立董事杜英達、陳敏薰打算於2023年3月召集股東臨時會，為避免市場派對公司造成干擾，所以請泰山股東鴻強公司聲請定暫時狀態假處分。詹景超辯稱，這2件都是因公涉訟，訴訟費用可以由泰山負擔。

檢察官考量，劉偉龍當時確實是針對詹景超等3人在泰山董事會的決策發表言論，至於另一件定暫時狀態假處分聲請，目的則是為了禁止獨立董事召開股東臨時會，兩者都與泰山事務息息相關，因此該律所將這2件案件列入工作時數，沒有背信問題。

北檢認為查無積極證據認定詹景超和律師涉犯背信罪嫌，今日予以不起訴處分。

