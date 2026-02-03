被控「裝憂鬱」詐保無罪定讞！母女討補償開轟「媒體嗜血」 法院准拿96萬

花蓮一家8口詐保案獲判無罪確定，台北地院判准給母女共96萬8千元刑事補償金。陳品佑攝



花蓮原住民張姓婦人一家8口被控佯裝罹患憂鬱症等精神疾病，10年來向8家保險公司及健保署詐保逾6500萬，但一、二審都依據病歷資料認定「真病」，判決無罪確定。張婦和女兒不滿遭羈押121天，聲請刑事補償金共121萬元，怒嗆檢察官對精神疾病有「錯誤想像」，指責「嗜血媒體」大肆報導害女兒離婚。台北地院刑事補償審查委員會審議後，認為羈押決定沒問題，但兩人符合資格，判准補償共96萬8千元。可覆審。

檢方起訴指控，張婦得知憂鬱等情緒症狀在醫學上難以鑑定真假，在家庭群組裡教授如何裝病詐保，還教他們用「自殘」或「撞牆」等方式讓醫生誤判。眾人到花蓮和雙北醫院就診，住院期間卻頻請假外出吃飯、喝酒唱歌、大啃麥當勞，還被抓包暢遊鯉魚潭。檢方認定，張婦一家包含丈夫、女兒、二姊夫婦、三姊夫婦和小姑等8人涉嫌詐保共6508萬8448元，依詐欺取財等罪嫌提起公訴。

但一、二審都認定，張婦一家都是經由專業精神科醫師診斷安排住院，且在住院期間，也有醫師、護理師、社工、心理師、職能治療師參與觀察評估，如果是刻意裝病或誇大病情，不太可能多次就診和長期住院都沒被察覺。法院也認為，本案沒有醫師指稱有裝病情況，護理紀錄也記載病患有情緒低落等症狀，至於頻繁請假和裝病沒有關聯，判決7人無罪確定（1人因本案上訴中死亡，判公訴不受理）。

事後，張婦和女兒向法院聲請刑事補償金各60萬5千元。兩人主張，她們確實受到精神疾病所苦，而精神醫學雖然沒有科學檢測儀器協助確認，但醫學的專業不容小覷，批評檢察官對於精神疾病存在錯誤想像，錯把「病情改善」當成「裝病詐保」，將她們羈押在看守所裡，導致其病情更加惡化，加上嗜血媒體大肆報導，女兒的婆婆無法諒解，導致女兒與丈夫離婚，只能單獨帶幼女生活。

法院認為，兩人符合法定補償要件，可以聲請補償。但法院強調，羈押的目的是為了保全證據和嫌疑人，並確保訴訟程序的進行，而法院當初羈押兩人，是因為兩人犯罪嫌疑重大，且通訊軟體內留有對其不利的對話內容，考量兩人是至親，本案又有隱密性，可輕易透過網路刪改檔案或勾串供詞，才決定羈押兩人，因此裁定沒有違法或不當。

法院考量母女經濟情況，張婦羈押前後均擔任臨時工，女兒羈押前無業、羈押後從事餐飲業，審酌兩人羈押期間身體及精神所受痛苦、名譽減損、身體自由所受拘束，認定以每日補償4千元較為妥適，決定補償母女各48萬4千元，共計96萬8千元。全案可覆審。

