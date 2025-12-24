被控「長期供養」涉收賄逾700萬 鄭天財喊冤：沒有一分錢是自己使用

國民黨立委鄭天財涉貪遭起訴。 資料照片



台北地檢署今天（12／24）偵結國民黨立委鄭天財涉違反《貪污治罪條例》案，檢方認為鄭天財2020年起透過國會辦公室特助張騰龍，涉嫌收受多家業者賄賂，收賄逾700萬元，因此建請法院判處10年以上有期徒刑。鄭天財則回應喊冤稱，張騰龍所有募得款項，沒有一分錢是放在他自己使用。

檢方指控鄭天財，疑讓張騰龍掛名辦公室特助，協助涉嫌施壓行政機關。以國會辦公室名義，找過財政部、內政部、金管會、台電、台水等單位來開會。鄭天財被控向業者索賄，前後至少9次、匯款711萬元起跳。

檢方指出，多名建材、建設、報關及相關產業負責人，2020年底起陸續與鄭天財接觸，表面以「贊助原住民活動」名義捐款，實際上則透過轉帳至張騰龍名下帳戶，或以現金方式交付賄款；而張騰龍負責對外聯繫廠商、收取款項，並安排以立委特助名義，讓行賄者得以對外招攬業務、建立政治關係，形成長期供養模式。

鄭天財今天也出面喊冤，他非常訝異，表示接受偵訊的時候說明得很清楚，整件事的緣由是2020年他當選上一任立委的時候，張騰龍向他建議，自稱知道平地原住民立委因為豐年祭等活動開銷很大，因此對方說可以幫忙募款，他起初只是聽聽，半年後對方再提起，並稱募款款項會匯到張騰龍自己的帳戶，並不是匯到他的帳戶，帳戶再接給他的辦公室秘書，主要支出都是作為豐年祭活動及志工的相關支出。

鄭天財表示，檢察官有質疑他為何張騰龍開了很多協調會，他告訴檢方，是事後才知道，檢方出示張騰龍召開協調會的公文，他才發現這些公文都不是他在立法院的辦公室所發文的，而是在張騰龍擅自偽造辦公室的章，才發出的假公文。鄭天財表示，他有給檢方看他辦公室的發文相關資料，包括參加會議人員的簽到簿等，對於仍被起訴，他真的很訝異。

鄭天財強調，沒有一分錢是放在在他自己身上使用，他也跟檢察官說，因為一開始就講得很清楚，募款是要作為支付豐年祭等相關活動支用，所以募款項目就是直接公開放在張騰龍的帳戶。

