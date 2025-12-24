被控56罪名！英前議員下藥性侵前妻長達13年 還找五男一起施暴

國際中心／綜合報導

英國前議員、49歲的菲利浦（Philip Young）因涉嫌下藥性侵前妻，長達13年，甚至還找來另外5人性侵自己的前妻，遭控56項罪名。這起性暴力案當地時間23日開庭，另外被控的5人有兩人對所有指控不認罪。

49歲的菲利浦（Philip Young）涉嫌下藥性侵前妻，長達13年。（圖／翻攝自X平台 @Cthulhucachoo）

菲利浦下藥性侵妻長達13年

BBC報導，49歲的菲利浦因在2010年至2023年間，共長達13年期間，不斷下藥性侵48歲前妻喬安（Joanne Young）。報導指，喬安放棄依法享有的匿名權，讓警方公開她的姓名。目前喬安也已與菲利浦離婚。

菲利浦共被控56項罪名，其中包括多項強暴指控，以及對其前妻施用藥物、意圖使其失去反抗能力的罪行。在23日開庭審理中，菲利浦身穿深藍色牛仔褲與黑色拉鍊式上衣，稍早已被收押候審。菲利浦出庭時確認自己的姓名與地址，但未提出答辯。

還被控偷拍、持有兒童不雅影像等

報導指，不僅性侵自己的枕邊人，菲利浦還被控犯下偷拍（voyeurism）、持有兒童不雅影像，以及持有極端色情影像等罪名。

菲利浦曾在2007年至 2010年間，代表保守黨擔任斯溫頓（Swindon ）科溫漢與奈斯（Covingham and Nythe）選區的議員。

還找其他人來性侵妻子

另外，此次出庭的還有被菲利浦找來性侵喬安，而犯罪的五名男子，但其中兩人對所有指控表示不認罪。這五名男子均為英國籍，亞裔、非裔、白人都有，年齡介在31至61歲之間。五人均獲交保候傳，條件包括不得以任何形式（直接或間接）與喬安接觸，且若住址有變更必須通知威爾特郡警方（Wiltshire Police）。

五人名單如下：

馬克索尼（Norman Macksoni），47 歲，對一項強暴指控及持有極端影像的罪名表示不認罪。警方形容其為黑人英國籍男子。



漢密爾頓（Dean Hamilton），47 歲，居無定所，對一項強暴、一項以侵入方式進行性侵，以及兩項性觸摸指控表示不認罪。警方形容其為白人英國籍男子。



道爾（Connor Sanderson Doyle），31 歲，被控以侵入方式進行性侵與性觸摸，未提出答辯。警方形容其為白人英國籍男子。



威爾金斯（Richard Wilkins），61 歲，被控一項強暴與性觸摸罪名，未提出答辯。警方形容其為白人英國籍男子。



哈桑（Mohammed Hassan），37 歲，被控性觸摸罪名，未提出答辯。警方形容其為英國亞裔男子。

報導指，菲利浦與這五人將於1月23日在史溫頓刑事法院（Swindon Crown Court）出庭應訊。警方指出，調查人員目前仍在尋找另一名涉案男子。

根據2022年4月至5月間拍攝的影像，該名男子特徵包括：體型壯碩、後腦有疤、嘴唇突出、體毛濃密，左胸有一處明顯刺青，禿頭或剃光頭。

