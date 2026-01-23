被提名中選會主委張啓楷指「總統想解決做民調的人」？游盈隆笑出來：我是無黨

政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委，被認為對藍白釋出善意。而行政院秘書長張惇涵今（23）日率領被提名人拜會民眾黨團，白委張啓楷詢問，很多人說總統找游盈隆，是因為台灣民意做的民調總統都偏低，乾脆處理掉做民調的人？此時一旁的游盈隆笑了出來，並說「我是無黨」。

行政院去年提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

張啓楷發言時詢問：「很多媒體都說，賴清德總統找你，是因為台灣民意基金會所做的民調滿意度偏低，因為滿意度拉不起來，所以就乾脆解決那個做民調的人，對於這樣的評論你有什麼看法？」坐在一旁的游盈隆聽到這裡則笑了出來。

張啓楷再說，以前中選會委員都是無黨籍的，誰會質疑中選會公正性？現在卻變成民進黨的，而游盈隆也是民進黨。不過，游盈隆立刻說「我是無黨」，一旁的張惇涵也提醒「他是無黨」；張啓楷再問游盈隆，怎麼重振以前中選會的獨立性？

（圖片來源：三立新聞）

