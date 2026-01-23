被提名中選會主委！張啓楷問「總統想解決做民調的人？」 游盈隆反應曝

記者詹宜庭／台北報導

張啓楷問被賴清德提名中選會主委原因，游盈隆笑而不答。（圖／翻攝畫面）

行政院秘書長張惇涵今（23日）陪同中選會委員被提名人拜會民眾黨立法院黨團。會中，民眾黨立委張啓楷點名中選會主委被提名人、台灣民意教育基金會董事長游盈隆問「很多媒體都說，賴清德總統找你，是因為台灣民意基金會所做的民調滿意度偏低，因為滿意度拉不起來，所以就乾脆處理那個做民調的人，對於這樣的評論你有什麼看法？」游盈隆則坐在位子上笑了出來。

行政院去年提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

張啓楷進一步說，事實上，賴清德總統民調最近沒有拉起來，有一個很重要的原因，就是獨立機關不獨立，包括NCC、大法官、監察院等，連中選會也很長一段時間被認為是執政黨打手，獨立機關的公正性已經不見了。「游盈隆你上來後，怎樣可以找回以前被尊敬的中選會？游盈隆你也是民進黨喔！」游盈隆立刻說「我是無黨」，張惇涵也連忙澄清「他是無黨」，張啓楷才說「喔，你無黨是不是？那你要跟大家講一下怎樣重振以前中選會的獨立性。」

