被提名中選會主委 張啓楷辣問「賴清德想處理你」 游盈隆反應曝

行政院秘書長張惇涵今（23日）陪同中選會委員被提名人拜會民眾黨立法院黨團。白委張啓楷點名中選會主委被提名人、台灣民意教育基金會董事長游盈隆提問，外界評論，賴清德總統找你，是因為滿意度拉不起來，所以就乾脆處理那個做民調的人。游盈隆當場笑出來，並表示若立法院在嚴格審查後能一致通過人事案，「這會是立法院的一小步，但是台灣民主的一大步！」

行政院去年提名游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

張啓楷發言時，特別點名游盈隆提問，「很多媒體都說，賴清德總統找你，是因為台灣民意基金會所做的民調滿意度偏低，因為滿意度拉不起來，所以就乾脆處理那個做民調的人，對於這樣的評論你有什麼看法？」游盈隆聽聞忍不住笑了，一旁的胡博硯也笑出來。

張啓楷進一步表示，賴清德民調最近沒有拉起來的一個重要原因，就是獨立機關不獨立有很大的關係，包括NCC、大法官、監察院等，連中選會也很好一段時間被認為是執政黨打手，獨立機關的獨立性、公正性已不見，「游盈隆你上來後，怎樣可以找回以前被尊敬的中選會？游盈隆你也是民進黨喔！」

游盈隆趕緊回說，「我是無黨」。他表示，此行最重要的任務，是希望中選會人事案能在經過立法院程序後，獲得跨黨派一致支持。他指出，總統賴清德、行政院長卓榮泰以及民進黨已釋出相當大的善意，主動邀請在野黨推薦人選，期待立法院在嚴格審查後，能夠跨黨派一致通過人事案，「這會是立法院的一小步，但卻是台灣民主的一大步。」

