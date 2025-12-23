被提名中選會主委！ 游盈隆自曝苦差事跳火坑「過河卒子向前行」

台灣民意基金會董事長游盈隆被提名中選會主委。（圖：張柏仲攝）

行政院宣布中選會委員新任人選，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆出任主委，東吳大學法律學系教授胡博硯擔任副主委。完整名單還包括律師黃文玲、前桃園市長陳宗義，以及國民黨與民眾黨推薦的學界人士，待行政程序完成後，將送立法院行使人事同意權。對此游盈隆今天（23日）則吐露心聲，回應「這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺！」

游盈隆今天（23日）今天在臉書表示，對於接下這個職務已經心裡有了覺悟，直言「這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺」。他強調基於當前社會困境與民意期待，自己願意承擔這份責任，並以過河卒子的心態，向前行、不計毀譽、不辭辛勞、不畏風雨，接受最嚴峻的考驗。

此外游盈隆也提到，這兩天收到許多朋友與媒體關心電話與訊息，雖然忙碌無法一一回覆，但他也希望向社會各界表達誠意，承諾不辜負人民期待。

對於中選會委員提名人選，行政院說明，將提名游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，待行政人事作業程序完備後，完整名單將送請立法院行使人事同意權。