被提名中選會主委 游盈隆：絕不辜負人民期待

行政院昨（22）日公布7位中選會委員提名人選，其中確定提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委，因游曾數度直言批民進黨、還曾說沈伯洋是「民進黨之恥」，引起討論。游盈隆今（23）日表示，「接下來，我就是過河卒子，只能向前」，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。

而針對接受提名出任中選會主委一事，游盈隆今日於臉書指出，這兩天他接到大量朋友與媒體來電，關心他接受提名出任中選會主委的事情，「我忙到無法一一接電話或Line回覆，很抱歉」。

游盈隆說，相信還有更多他不熟識但關心這件事的社會各界朋友在等待他講幾句話。他想講的是，接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺。但基於當前時局困頓，社會苦悶，人心浮動，基於如果這個時候出來，能為台灣做點有意義的事，也是值得的心情，才接下這重擔。

游盈隆表示，「接下來，我就是過河卒子，只能向前」，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。

中選會6委員任期在11月3日屆滿後，現已剩4名委員，須提名新委員遞補，而國民黨及民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，行政院22日公布7位中選會委員提名人選。

行政院發言人李慧芝表示，將提名游盈隆擬任委員並為主委，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主委。其他5名提名人選，則分別為黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長、輔英科技大學蘇嘉宏教授、東吳大學政治學系蘇子喬教授，以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

