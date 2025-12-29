被提彈劾後賴清德最新民調曝光！不滿意度連六月破5成

立法院日前以60票對51票通過總統賴清德彈劾案，這也是台灣民主化後第一個在立法院正式成立的總統彈劾案。最新民調顯示，有40.6%民眾對賴清德的施政表示滿意，52.2%不滿意，不滿意賴清德執政表現的民眾連續6個月超過5成。

根據《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，民眾對賴總統的信任度的部分，有42.6%表示信任，較上月微增0.3個百分點；48.3%不信任，較上月微增0.2個百分點，未明確回答有9.2%。民眾對賴總統的信任度仍呈分歧，大罷免後表示不信任賴總統的民眾持續多於信任。

民眾對賴清德施政滿意度的部分，40.6%表示滿意，較上月減少0.3個百分點；52.2%不滿意，較上月減少1.1個百分點，未明確回答有7.3%。不滿意賴總統執政表現的民眾已連續半年超過5成2。

對於行政院長卓榮泰整體施政表現，有38.1%民眾表示滿意，較上月減少1.4個百分點；44.3%不滿意，較上月微增0.5個百分點，未明確回答的有17.6%。

本次民調時間為2025年12月22日至12月24日，由戴立安負責問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）；調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理，並成功完訪1083人（住宅電話705人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。

