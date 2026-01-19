被揭帶走國防機密資料 黃國昌喊不小心「不到30秒」嗆別抹黑

對於被揭露帶出國防機密資料，黃國昌喊不小心，還嗆前後不到30秒別抹黑。（鏡報林煒凱）

立法院外交國防委員會今日舉行祕密會議，會後民進黨立委沈伯洋曝光，民眾黨立委黃國昌一度把機密資料帶出會議室。對此，黃國昌跳出來喊是不小心，發現就立即繳回，「前後時間不到30秒」認為遭刻意抹黑。

立法院外交及國防委員會今（19日）召開機密會議，邀請顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。顧立雄會後受訪表示，國防部盡所有最大努力，將能夠報告的事項告知立委，盼大家均能保守機密，國防部也將於下午發布可公開的資料。

沈伯洋於臉書指出，今日的機密會議中，黃國將機密資料帶走，幸好有迅速追回，並還原當時民進黨籍召委王定宇才在宣告有哪些事情要注意、不能洩漏等，但黃國昌就逕自往外走，結果就把機密資料一併帶出，並強調依規定「有收回必要者，當場分發，當場收回，不得攜出會場。」

對此，黃國昌也隨即發文聲稱，「準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。」離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」

不過黃國昌說詞被不少人嘲諷，網紅四叉貓看似緩頰地說「黃國昌很快才30秒而已，大家就當沒發生吧！」也有人引述黃國昌2024年說過的「如果連這麼簡單的事情都會搞錯，顯然不具有足夠的能力在立法院行使立法委員的職權。」被認為是用魔法攻擊魔法。國民黨立委徐巧芯則跳出來嗆沈伯洋「沈伯洋這樣說，也是洩漏會議內容啊！裡面誰說了什麼，反而是他公開講？」

