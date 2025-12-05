被搜出「標價」15萬包包？陳佩琪還原檢方暗黑手段：年報稅700萬該怎麼解釋

因政治獻金、京華城案被關押1年的前民眾黨主席柯文哲，4日與現任黨主席黃國昌在直播中展開對談，會中話題大開，談及民眾黨過去1年政績、看所守中的小故事等，對於2026年藍白合，柯文哲表示規則講清楚就好，他更強調「民眾黨一定不會耍詐」。對此，柯文哲太太陳佩琪今（5）日在臉書表示，看見兩任主席溫馨聊天內心激動有感，直呼感謝小草們長期以來的支持，在北所外一聲聲「阿北加油」、監獄內送藥，持續溫暖著柯文哲，並在大罷免中幫阿北投下反罷的一票，「柯文哲不能活著走出監獄」；陳佩琪更批評，民進黨這1年執政的表現，果然把自己活成了台灣人最討厭的樣子了。

陳佩琪表示，這一年柯文哲精神被司法折磨、身體被關押摧殘，看到他辛苦地看著將近百份的筆錄，不解為何民進黨為何要用司法對付有心讓台灣更好的人？大家都知道台灣處境困難，希望一起努力、創造更美好的台灣。陳佩琪提到，柯文哲常說前總統蔡英文都完全執政了， 還願意跟在野黨溝通，反觀賴清德是少數總統卻不謙卑溝通，反倒更專制獨裁，不溝通更關押在野黨主席和罷免在野立委，此外還拿人民的血汗錢買武器；不向人民報告，卻先跑去外國投書，可以接受外國人訪問，卻不願意來立法院接受民代答詢，「請問總統是在想什麼？」

陳佩琪話鋒一轉，提及搜索票上說他們「貪污」的罪證，其中一點是「買辦公室是和財力不符，據此推斷貪污嫌疑重大」，她期待寫搜索票的人出來回應， 但等很久都沒有，「也是啦， 根本不用回應， 因為寫在搜索票上的理由，都不在起訴書中，大家學起來了嗎，這就是司法暗黑手段的精隨」，天馬懸空想一下罪名，然後昧著良心、不管多瞎的理由都能掰，然後再兵分54路搜索，像蝗蟲過境般翻箱倒櫃，用從搜到的東西編故事再來起訴，當初「想像」的「貪污事證」，到了「起訴書一項都沒有」，瞎掰的搜索理由沒能用了， 難怪不想、也無能回應。

​「陳醫師、 陳小姐， 妳這麼有錢喔？能買這種包啊？」陳佩琪表示，自從柯文哲從政後，她們平均年報稅額約700萬（去年PO過這10年的報稅數字） ，我也不知道要怎麼幫自己解釋，只能回應，在東門市場買的幾千塊錢，可以去找老闆鑑定；她進一步說，這是2014年還沒當選前就買的，能和京華城案扯上什麼關係，她忘了價錢多少，上面標15萬，打0.1折好了，那應該是1500買的吧！「我喜歡鱷魚紋路的皮包， 但太貴了，又較不環保，所以都買牛皮壓鱷魚紋來用，平常去醫院背環保袋，和先生出席場合才改背這種，年久沒用，都泛黑斑了。」

