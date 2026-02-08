被攤商當眾嗆政見抄中央！黃國昌：願意敞開心胸與蘇巧慧支持者好好溝通

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨到新莊宏泰市場拜票時，遭攤販批政見不具體，且所提政見似乎中央也已在做。黃國昌今（8）日表示，他雖然知道那位攤商大哥是蘇巧慧的支持者，但他還是非常願意敞開心胸好好溝通，「我非常期待能夠有一個公開的機會，跟民進黨所派出來的蘇巧慧，或是國民黨接下來所要提名的市長候選人，大家針對有關於新北市的財政，以及這些錢到底要怎麼花，才是對於市民朋友有最大的幫助，大家可以非常理性公開討論」。

對於攤販老闆當眾質疑政見，黃國昌受訪表示，他雖然知道那位攤商大哥是蘇巧慧的支持者，但他還是非常願意敞開心胸跟他好好溝通。自己昨天就已經說過了，這個政策一點都不新，2018年時蘇貞昌提過，2022年時林佳龍也提過。

黃國昌提到，目前新北市65歲以上銀髮族已經突破90 萬人，以50%需要假牙的協助，45萬人一個人5萬塊，一年是220億元預算，相信一個負責任的市府在進行任何福利政策以前，必須要非常理性地把所有資源用在刀口上，而不是在沒有財政規劃的情況之下，提出不負責任大撒幣的政策，造成非常多社福資源相互排擠。

黃國昌強調，台灣面對不同黨派、不同意見的人時，可以理性好好對話，「我非常期待能夠有一個公開的機會，跟民進黨所派出來的蘇巧慧，或是國民黨接下來所要提名的市長候選人，大家針對有關於新北市的財政，以及這些錢到底要怎麼花，才是對於市民朋友有最大的幫助，大家可以非常理性公開討論」。

