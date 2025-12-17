被收紅錢台派學者喊老闆 林佳龍澄清：沒印象也不認識！

〔記者黃靖媗／台北報導〕媒體報導指出，號稱台派美女學者的廖雨詩，收受疑是來自中國國台辦的「紅錢」，踩到國安紅線，廖也曾對外說林佳龍是她的老闆。對此，外交部長林佳龍表示，對該名人士既無印象也不認識，亦無任何僱傭或工作關係，盼外界勿因其個人說法錯誤連結。

網路媒體「鏡報」指出，號稱台派美女學者的廖雨詩，竟收受疑是來自中國國台辦的「紅錢」，並與對岸人員在外國接觸，交換政局訊息，嚴重踩到國安紅線。

報導也指出，廖雨詩曾在民進黨中央擔任過秘書長特助、青年總部負責人，並常跟人提到「佳龍」(外交部長林佳龍)是她老闆。

對此，林佳龍透過辦公室表示，對該名人士既無印象也不認識，亦無任何僱傭或工作關係，盼外界勿因其個人說法錯誤連結。

