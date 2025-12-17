被收紅錢台派學者裝熟喊老闆 林佳龍：既無印象也不認識

針對一名台派學者疑似收受紅錢，甚至對外宣稱外交部長林佳龍是她老闆，林佳龍今天（17日）回應，對該名人士既無印象也不認識。（資料照片／李智為攝）

《鏡報》今天（17日）獨家報導指出，號稱台派美女學者的廖雨詩，收受疑是來自中國國台辦的「紅錢」，甚至與對岸人員交換政局訊息，嚴重踩到國安紅線。而廖積極經營綠營人脈，還多次對外稱外交部長林佳龍是她的老闆。對此，林佳龍回應，對該名人士既無印象也不認識，亦無任何僱傭或工作關係，盼外界勿因其個人說法錯誤連結。

《鏡報》今天獨家報導，號稱台派美女學者的廖雨詩，收受疑是來自中國國台辦的「紅錢」，據一位與廖雨詩交往過的C男（化名）向《鏡報》指證，從今年1月到9月，廖雨詩經由他就收受了包括人民幣，及不明來源的美金、英鎊，總計達近台幣500萬元。

廣告 廣告

此外，廖語詩更多次與對岸人員在外國接觸，交換政局訊息，嚴重踩到國安紅線。

而廖雨詩在2019年透過民進黨前中國事務部主任顏建發的介紹，進入民進黨中央黨部中國事務部工作，後來被派去秘書長室支援行政事務，等於是時任祕書長羅文嘉秘書的助理，但過沒多久，羅文嘉就把她調去較不會與聞決策的青年競總，大選後就離開民進黨中央。

不過，廖雨詩在自己的履歷中，卻寫自己是「祕書長特助」，她近幾年也在泛綠台派內經營人脈與發表言論，都頗為積極，甚至常對外宣稱林佳龍是她的老闆，但據了解，林佳龍對廖雨詩完全陌生。

對此，林佳龍也透過辦公室回應，對該名人士既無印象也不認識，亦無任何僱傭或工作關係，盼外界勿因其個人說法錯誤連結。



回到原文

更多鏡報報導

台派美女收紅錢／曾任職民進黨中央黨部 深耕綠營台日人脈 廖雨詩常說「佳龍是我老闆」

外交部長林佳龍低調訪美 涉外官員：台灣高層訪華府開啟更多可能

美發布「國家安全戰略」強調台灣 林佳龍致謝：將依總統宣誓積極強化國防實力