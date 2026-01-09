被教「統一說買精品包」 婦人險遭假交友投資詐騙

【警政時報 江雁武／台中報導】騙話術千變萬化，甚至荒腔走板。臺中市政府警察局第一分局西區派出所於114年12月24日15時許，接獲國泰世華銀行南屯分行通報，指稱一名婦人疑似遭遇詐騙，警方隨即派員到場協助，成功攔阻一起險些造成財損的跨境詐騙案件。

全場歪樓卻成功阻詐，還好戶頭沒有2萬美，臺中6旬婦險匯3千美元，警銀聯手即時攔阻。（圖／記者澄石翻攝）

警方到場後發現，年約六旬的王姓婦人正準備臨櫃匯款美金3,060元至香港指定帳戶。行員在關懷提問過程中察覺異狀，王婦雖稱是「購買精品包」，但對商品內容、來源及交易細節卻無法清楚說明，說詞前後矛盾，與一般正常交易明顯不符，立即依流程通報警方。

經警方耐心詢問並取得王婦同意後，協助檢視其手機LINE對話紀錄，發現她先前於網路上結識一名自稱陳姓男子，雙方從未實際見面，僅透過通訊軟體聯繫。對方先以關心、噓寒問暖建立信任感，隨後話鋒一轉，鼓吹投資「黃金指數」，聲稱可穩賺不賠，並要求匯款高達2萬美元至香港帳戶。

由於金額過高，王婦表示無法一次籌措，該名網友竟進一步指示她先行匯款3,060美元（折合新臺幣約9萬餘元），並離譜地「手把手教學」，教導她若遭銀行詢問，一律回答「購買精品包」，甚至強調銀行「無權干涉個人財務」，企圖規避銀行防詐關懷機制。相關話術漏洞百出，也成為警方判斷本案為典型「假交友投資詐騙」的重要關鍵。

警方與行員隨即向王婦詳細說明詐騙集團常見手法與實際案例，分析對方話術中的矛盾之處，王婦這才恍然大悟，驚覺自己差點成為詐騙受害者，當場取消匯款，成功保住多年積蓄，並頻頻向警方與銀行人員致謝，直呼「真的差一點就被騙了」。

中市警一分局提醒，詐騙集團常結合「假交友」、「假投資」等手法，並刻意教導受害者應對銀行或親友的說詞，以規避查核。民眾如遇網友要求匯款、投資或提供個人財務資訊，務必提高警覺，多方查證，切勿輕信陌生人說詞；如有疑問，可立即撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，共同守護自身財產安全。

