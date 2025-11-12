被新生代網紅諷刺不Real！阿Ken突開噴：對我就是在講你

娛樂中心／周希雯報導

男星阿Ken（林暐恆）出道超過20年，早期經常與納豆合作搭檔搞笑，後來他憑藉幽默又靈敏反應成為知名主持人，手握多檔熱門節目，跨足影視圈也有亮眼，甚至還與「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）合演過好萊塢大片《露西》。雖然演藝成績極佳。不過阿Ken近日上節目提到，藝人常被新生代網紅批評「不Real」，令他忍不住隔著鏡頭開嗆，這些人做幾年就會跌落神壇，「對，我就是在講你們！」

阿Ken近日登上網路節目分享演藝圈秘辛，主持人陶晶瑩感嘆，當年從學校畢業後抱著滿腔熱血踏入社會，以為能靠著學習到的專業闖蕩職場，卻發現真實情況「和教授課本教的不一樣」，只能不斷磨平棱角、甚至變得圓滑才能好好做事。阿Ken聽後也很認同，話鋒一轉表示，「然後就有新一批網路上新生代人類，他們還有被磨過嘛，所有他們就大鳴大放、很有特色，又有一群人擁護他…」

阿Ken無奈表示，這些新生代網紅在大鳴大放時，經常反過來嘲笑藝人「老派」、「不敢講」、「不Real」，甚至稱「我不要變成我討厭的大人」。不過他直言，「那你現在在哪裡？」，認為這類網紅通常做個幾年，就會出事跌落神壇，「因為他們就被看穿了嘛」，下秒轉頭對著鏡頭隔空喊話，「對，我就是在講你們！」





