被日本指控擴大軍事活動 中國：別大驚小怪

▲中國外交部發言人林劍5日表示，中國的海軍、海警都是嚴格依照中國國內法和國際法，在相關海域活動，要有關方面「別大驚小怪」。（圖／翻攝自中國外交部官網）

[NOWnews今日新聞] 中日關係持續緊張，中國近期不只在鄰近日本的黃海、渤海接連實施軍事演習，恫嚇意味十足，還被外媒踢爆於東亞海域部署大量海軍及海警艦艇，數量一度超過百艘。對此，中國外交部發言人林劍的回應卻是「別大驚小怪」。

根據中國外交部官網聲明，林劍在5日的例行記者會上，被《路透社》記者提問道：「中國是否正在東海、南海、台灣海峽及太平洋集結大量海軍及海警艦艇？這是正常演習還是另有其他目的？日本防衛大臣稱，中方正在日附近地區擴大軍事活動。中方對此有何回應？」

廣告 廣告

林劍的回應則是，中國一貫奉行防禦性國防政策，中國的海軍、海警皆嚴格依照中國國內法和國際法，在相關海域活動，有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作。

此外，針對賴清德總統以特邀貴賓身分，接受《紐約時報》「交易錄峰會」（DealBook Summit）專訪一事，林劍則批評，美國媒體為台灣當局領導人散布「台獨」分裂謬論提供平台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，中國堅決反對。

林劍重申，賴清德有關言行，再次揭露其頑固「台獨」分子本質和「倚美謀獨」險惡圖謀，再次證明他是「和平破壞者」、「麻煩製造者」，敦促美國認清台灣問題的高度敏感性，無論賴清德說什麼、做什麼，都是螳螂當車，注定失敗。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

對日本秀海上肌肉！中國於東亞海域集結逾百艦艇 規模歷來最大

覺得被唬了？高市早苗稱理解《日中聯合聲明》 中媒：戰略欺騙

麻生太郎挺高市早苗！解析《日中聯合聲明》 矢板明夫超白話翻譯