被日防長指軍費增7倍 中國氣喊：我們紀錄世界最好！增國防是維護國家

中國動作頻頻，引起周圍地區情勢緊張，日本防衛大臣小泉進次郎面對日本在野黨議員質疑，增加防衛預算時，更是霸氣反嗆，中國20年內軍事預算成長7倍，要議員想想應該去跟誰說。對此，中國外交部今（16）日氣喊，在和平與安全議題上，中國是世界上紀錄最好的大國，中國國防費的成長合理合法，既是應對安全挑戰、維護國家正當利益的需要。

日本共產黨議員山添拓質詢小泉進次郎時，直指增加防衛預算並沒有用，還質疑會引起軍備競賽。對此，小泉進次郎反擊，中國在過去20年軍事預算增加了7倍，速度遠遠超過日本，直指對方忽略了其他國家在大幅度增加軍事費用的事實。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆今天在記者會中稱，日方無端指責、惡意抹黑中國正當國防建設，態度惡劣，令人不齒。他稱，在和平與安全議題上，中國是世界上紀錄最好的大國，中國國防費的成長合理合法，既是應對安全挑戰、維護國家正當利益的需要，也是為了更好地履行大國國際責任和義務，日方作為一個有嚴重侵略前科的國家，沒有任何資格說三道四。

郭嘉昆還嗆，由於罪惡罄竹難書的侵略歷史，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會關注。他稱，2025日本國民人均防衛費、防衛人員人均費用分別是中國的3倍及2倍多，近年來日本大幅調整安保政策，防衛費13年連增，近5年激增約60%，日本還自我鬆綁集體自衛權，發展所謂對敵基地攻擊能力，修改武器出口原則，強化延伸威懾合作，圖謀修改無核三原則。

郭嘉昆聲稱，「日方嘴上說堅持『專守防衛』和『被動防禦』，行動上卻一再背棄《開羅宣言》和《波茨坦公告》對日明確規定的戰敗國義務，違背自身在日本憲法中所作所為承諾。他稱，究竟誰在擴軍強武？誰在試圖以武力干涉他國內政、挑戰他國核心利益？誰在威脅地區和平穩定？事實清清楚楚，公道自在人心。

郭嘉昆聲稱，所有愛好和平的國家都高度警惕，堅決遏制任何復活日本軍國主義的危險動向，都將攜起手來維護來之不易的二戰勝利成果。

