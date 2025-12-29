被星座耽誤的歌后 唐綺陽跨界獻唱電影主題曲超怕獻醜

占星專家唐綺陽的學弟是電影《啵me之我的青春住了鬼》的監製，在學弟力邀下為該片演唱電影主題曲。（風暴國際提供）

占星專家「國師」唐綺陽愛唱歌，看過她直播的粉絲都知道，而且她一開麥，往往觀看人數不降反升。如今她斜槓為靈異愛情電影《啵me之我的青春住了鬼》演唱電影主題曲〈等不到的等〉MV上架後旋即在各大社群平台掀起熱議，粉絲紛紛驚呼：「國師唱歌竟然這麼好聽！」

這次合作由該片監製蔡意欽促成，身為學弟的他看好唐綺陽的好歌喉，多次熱情邀約。唐綺陽坦言，這是一次意外卻也期待的創作嘗試，但錄音過程比想像中緊張。她笑說，在金曲製作人陳建騏面前唱歌壓力極大，「錄音室裡所有細微聲音都會被放大，真的很怕獻醜。」所幸在陳建騏專業且溫柔的引導下，她終能放下心防，順利將細膩情感注入歌聲。

〈等不到的等〉MV穿插了邵雨薇與初孟軒在劇中相遇、相知的片段，唐綺陽的歌聲也獲觀眾肯定。（風暴國際提供）

抒情曲風的〈等不到的等〉以「等待」為核心命題，描寫一個人在極度孤單與絕望的處境中，依然選擇守候。歌詞巧妙融合了電影劇中劇《寶釧》的意象，將王寶釧「寒窯苦守十八冬」轉化為現代人的情感獨白。唐綺陽以細膩韻味詮釋的台語唱腔更是驚艷四座，被網友盛讚為「神來之筆」，讓古老的思念跨越時空，直抵人心。

談及對歌曲的理解，唐綺陽感性表示，這首歌承載著一種舊時代的深刻情感觀，「等待不難，難的是放棄。」她認為人生中真正令人放不下的往往不是事件，而是那份對人的牽掛，而這種牽掛其實也是一種幸福。

最後，唐綺陽也力薦對跨越時空、生死與執著的情感故事有興趣的觀眾走進影院看片，《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日上映。

