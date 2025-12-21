被春風欽點走廟會路線？郭書瑤自嘲「純愛戲絕緣體」 喊：邊工作邊玩

【緯來新聞網】台灣藝人郭書瑤日前受邀參加新加坡首屆金獅大賞頒獎典禮，以頒獎嘉賓身份現身活動。此次行程為期兩天一夜，她於典禮中與導演魏德聖共同頒發最佳男女配角獎，並表示對能與魏德聖同台感到榮幸。

郭書瑤自嘲「純愛戲絕緣體」。（圖／混血兒娛樂提供）

本屆金獅大賞由動作演員甄子丹領銜評審團，多部電影作品獲獎，其中動作片《九龍城寨之圍城》奪下多項殊榮。郭書瑤受訪時表示，觀賞該片後對動作演出產生濃厚興趣，期望未來能有機會挑戰高強度動作角色。



此次參與活動也與她先前參演的電影《流氓驅魔師》有關。她指出此行部分是為支持該片製作團隊，並與新加坡演員宗子杰短暫重逢。宗子杰在行程期間招待郭書瑤品嚐多種榴槤，作為地主之誼。



在演藝規劃方面，郭書瑤表示未來角色選擇將保持開放，包括純愛題材、反派角色及學生劇組類型作品等，並希望探索更多戲劇風格。此外，她透露已展開音樂計畫，考慮發表台語饒舌作品，並有機會登上廟會舞台。郭書瑤近期加入新東家，預計於音樂與影視方面皆有新作發表。



她也首次在頒獎典禮上自行完成化妝工作，自評效果良好，並開玩笑稱將來可兼職化妝師。展望2026年，她表示希望能在持續工作的同時享受旅程，設定新一年目標為「開心賺大錢」。

