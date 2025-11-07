被春風霸氣「你來我照顧你」暖哭 郭書瑤否認交往喊：當一輩子朋友

【緯來新聞網】郭書瑤今年加盟混血兒娛樂，成了好友春風的師妹，今（7日）舉辦記者，她感動說：「很感謝有春風這個朋友在很低潮時給了我一個方向。」她表示自己因為先前管理費風波被炎上，很難過，剛好自己合約到期，她以「不好看的履歷」形容自己的經歷，還好春風電話裡霸氣一句「那你就來啊，我照顧你」讓她有被接住的感覺。

郭書瑤加盟混血兒娛樂，成了春風師妹。（圖／記者陳明中攝）

先前郭書瑤和春風被傳出緋聞，郭書瑤今天急著否認，還反問大家「你們應該知道我之前喜歡的類型吧？」依照她過往男友都高又帥來看，春風果然不是她的菜，新聞出來當下，他們倆有通電話，春風不滿緋聞擋兩人桃花，郭書瑤則說：「的男生當朋友一輩子就好。」

郭書瑤新單曲〈玻璃心〉Logo貼紙已經貼在手上。（圖／記者陳明中攝）

郭書瑤2019年至今已經單身七年，雖然朋友很努力的介紹對象，但只有一個人有到聊天，一次約會也已經是了三年前了，她形容自己的心情就像是像2026年會宣傳的一部新戲《何百芮的地獄毒白》，她和劇中角色一樣想脫單，而自己將發行的新單曲〈易碎品〉也是形容自己在感情上的心境，「約會約一約就碎了」。

郭書瑤加盟混血兒娛樂，成了春風師妹。（圖／記者陳明中攝）

此外，被問及好友王子近期風波，她低調表示自己沒有特別關心對方，「因為我也是經歷浪頭上的人」，被問有沒有借錢給王子，她苦笑說：「認識我的人都知道我沒有很多錢。」目前她仍住在和管委會起爭議的原住所，她表示自己不會尷尬，而管理費也設定好是年繳，不會再忘記。

