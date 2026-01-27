被暖到！台灣女孩贈「101速寫畫」 Alex：要掛在家中

台北市 / 綜合報導

艾力克斯．霍諾德，成功完成攀爬台北101的挑戰，整個過程透過串流平台NETFLIX直播，登上28國的收視冠軍。有人用眼睛看，也有畫家是用速寫畫的方式，把這驚心動魄的過程，透過畫筆全紀錄下來。這幾幅畫也送到艾力克斯手中，他說要把它掛在家裡當作紀念。

抓緊外牆鋁框，快速向上攀爬，「美國傳奇攀岩大師」，艾力克斯霍諾德，成功徒手征服台北101，同時底下也有，台灣女孩用畫筆記錄下，艾力克斯的攀爬英姿，一筆一畫，快速描繪出輪廓，再用水彩畫筆，塗上各種顏色，艾力克斯登上台北101的英姿，全被完整記錄下來。

速寫繪師吳沁頤說：「當下在爬的時候，我就親眼見證，就會讓我覺得一定要把，這一瞬間記錄下來，見證歷史當下，我希望真的可以用速寫，帶我去到這種各個現場，是無可取代的感受。」

速寫繪師吳沁頤，當時在現場，以神筆速寫艾力克斯的攀爬英姿，更一路過關斬將，送進他手裡，艾力克斯也被這份，來自台灣的禮物深深打動，承諾要把畫框起來，掛在家中。

速寫繪師吳沁頤說：「真的是整個腦袋空白，真的超開心的，就是有點無法用語言去形容，然後後來想說要不要整理一下思緒，看到他的這個照片，會讓我有種(速寫)這件事情真的可以做到。」

不只吳沁頤，全球也有許多觀眾，受到了艾力克斯的啟發，「赤手獨攀台北101」的完整直播，火速在全球掀起旋風，除了主場台灣外，還包括美國、英國、加拿大，澳洲、瑞典、新加坡、香港等主要市場，都登上NETFLIX冠軍。

甚至連北歐的冰島、挪威，以及南美的玻利維亞、智利，都榜上有名，霸佔28國第一寶座，如今直播紀錄片，也增加了中文旁白和字幕，可見影響力之大。

