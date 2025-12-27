被曲解「沒選擇才接BL劇」 邱宇辰澄清：我心裡只有感恩

邱宇辰近日因受訪內容遭到誤解，親自發文澄清立場。（圖／翻攝自IG／chrischiu1010）

男星邱宇辰去年憑藉BL劇《關於未知的我們》再度翻紅，近日他受訪時談及當初接演該劇的心路歷程，表示自己在沒有任何戲劇邀約、狀態也很低潮的時候，接到了這部戲，卻被部分網友解讀成「因為沒有選擇才勉強接戲」。對此，邱宇辰26日也發文回應，表示自己一直很珍惜這段經歷，並感謝願意理解他的人。

邱宇辰26日在Threads發文，坦言當年他幾乎沒有任何戲劇邀約、狀態也很低潮，不過就在這時候，這個機會出現了，「對我來說，那並不是所謂『因為零選擇才勉強接受』，而是在那個當下，有作品願意相信我、找我合作，我完全沒有任何猶豫，心裡只有感恩」。

針對被質疑不尊重題材或劇組，邱宇辰回應，自己從來沒有對任何作品、題材或劇組不尊重，也沒有覺得自己是被迫或勉為其難，「那段經歷對我而言是重要的，也一直值得珍惜，謝謝願意理解的人」。

貼文曝光後，不少粉絲與網友留言支持，「我們懂你，謝謝你為自己出聲，善良需要有點鋒芒」、「我們都知道你比誰都更珍惜這個角色」、「理解你，也相信你絕對尊重每一個作品」、「前幾天看完訪談我才在感動，你真的很愛也很感激這部劇」。

邱宇辰發文澄清。（圖／翻攝自邱宇辰Threads）

