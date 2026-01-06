被曹世鎬「反省3週復出」惹火！爆料者放狠話：將公開「與妻私下畫面」

記者陳宣如／綜合報導

南韓綜藝主持人曹世鎬因捲入與黑幫交際疑雲而宣布暫停演藝活動，沒想到未滿一個月，竟傳出即將回歸的消息，引發網路熱烈討論。此舉引發爆料者A某高度不滿，預告將持續爆料，更放話將公開曹世鎬與妻子私下拍攝的影片，暗示內情不單純。

曹世鎬（左）因涉嫌結交黑道人士，宣布退出與劉在錫（右）共同主持的綜藝節目《劉QUIZ》。（圖／翻攝自tvN）

曹世鎬此前被爆料者A某公開指控，稱他以朋友名義接受高價禮物，並為經營非法賭博網站的黑幫人士所經營的餐飲連鎖店做宣傳。A某還貼出聚會合照作為佐證，指稱曹世鎬與黑幫成員交情深厚。曹世鎬當時回應，雙方只是「一般熟人」，但仍因輿論壓力宣布退出《劉 QUIZ ON THE BLOCK》、《兩天一夜》等節目，進入反省期。

然而，停工僅三週後，Netflix綜藝《Screwballs》於去年12月31日宣布曹世鎬將加入新一季節目錄製，形同預告曹世鎬即將「光速復出」。

消息曝光後，爆料者A某再次在社群媒體上表達不滿，諷刺曹世鎬：「因為（你的黑道友人）潛逃海外、警方無法調查，你就突然說要復出了？」他還預告將持續爆料：「那我也會公開你在家裡跟妻子一起拍的影片。你說（與黑幫人士）單純只是朋友關係？如果是普通朋友，會選在結婚前夕，特地介紹你老婆給對方認識，甚至還一起在家裡喝酒嗎？」

曹世鎬深陷黑幫疑雲風波，反省3週後，竟爆出將加入Netflix綜藝《Screwballs》新一季的錄製。（圖／翻攝自IG @chosaeho）

此言一出，立刻引發網友熱議。部分網友批評爆料者不應將曹世鎬妻子牽扯進事件，認為可能涉及隱私問題與二次傷害；另有網友則對曹世鎬的「光速復出」表達意見，認為停工時間過短、反省不夠誠懇；也有人指出，僅因認識黑幫人士並不代表涉入犯罪，為曹世鎬叫屈。

