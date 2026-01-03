被曹西平暗戀30年！陳亞蘭吐真心話 曝2人私交

陳亞蘭3日出席《女俠俱樂部》開鏡記者會。（尊鵬國際有限公司提供）

資深男星曹西平去年12月29日晚間在家中猝逝，享壽66歲。他生前未婚未生，唯一提到的理想對象，就是他曾暗戀陳亞蘭30年。陳亞蘭今（3日）與王彩樺、白雲、莊凱勛、DORA謝雨芝出席全新歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》開鏡記者會，聽聞此事相當驚訝。

陳亞蘭說，對曹西平的印象停留在過去在綜藝節目上碰面，後來曹因為照顧年邁父親淡出演藝圈，2人就沒有接觸。對於被曹西平暗戀30年，她不好意思地說，「第一次聽到，我知道的話可能會考慮」，感謝曹西平對她的欣賞。

莊凱勛（左起）、謝雨芝、陳亞蘭、王彩樺、白雲3日出席《女俠俱樂部》開鏡記者會。（尊鵬國際有限公司提供）

曹西平、王彩樺過去都在秀場活動，提及過往的合作經驗，王彩樺說她剛到秀場演出時，曹西平已經是炙手可熱的天王，後來2人也常在綜藝節目上碰面，「他很疼我，都會開我玩笑，讓我有鏡頭。我們私下比較沒有互動，常在臉書上看到他的發文、直播，我都會按讚、留言」。她不捨曹西平的逝世，「坦白講，他的離開讓我們很心疼噷捨不得，希望他一路好走」。

白雲也分享在綜藝節目上跟曹西平相處的回憶，自嘲曾被罵過「醜八怪」，但因為曹西平所言是真，他也沒辦法反駁。他認為，曹西平相當真性情，曾對他點出後輩藝人的缺點，「他覺得年輕藝人的倫理觀念很差，一代不如一代，我有跟他說『不要想太多，時代一直在演變，要改變自己的觀念』，後來他就比較少上節目了」。

陳亞蘭除當選臺師大GF-EMBA 校友會第二屆理事長，也身兼臺北市歌仔戲推廣協會理事長與台灣優質生命協會副理事長，長期投入文化與公益行動。今的《女俠俱樂部》開鏡活動，亦與台灣優質生命協會一同邀請200多位弱勢與獨居長者齊聚同歡，安排精采歌仔戲演出與互動節目，感受團圓的喜悅。

