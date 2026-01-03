被曹西平暗戀30年 陳亞蘭露面吐心聲：早知道會考慮

【緯來新聞網】曹西平日前在家中離世，享壽66歲，他一生未婚僅表示曾暗戀陳亞蘭30年。陳亞蘭今出席實境節目《女俠俱樂部》記者會，被問到曹西平，陳亞蘭驚呼：「真的嗎？我聽過暗戀我的都是女的。」

陳亞蘭出席《女俠俱樂部》開鏡。（圖／攝影組）

實境節目《女俠俱樂部》是台灣首部以歌仔戲為主題節目，集結陳亞蘭、王彩樺、白雲、莊凱勛、謝雨芝（DORA） 等人共同參與。提到與曹西平的淵源，陳亞蘭表示：「真的嗎？暗戀我的都是女的，像瓜哥女兒小禎很小就想嫁給我。如果曹大哥當面跟我講，我可能會考慮考慮。」王彩樺則表示之前曾經在秀場遇到曹西平，「他蠻疼我的，都會跟我開玩笑，但我們私下比較沒有互動，我其實在他臉書看到他賣一些東西，都會去按讚。他離開讓我們很心疼捨不得，希望曹大哥一路好走。」

《女俠俱樂部》莊凱勛（左起）、謝雨芝、陳亞蘭、王彩樺、白雲。（圖／攝影組）

眾人在節目首次挑戰歌仔戲基本功，莊凱勛坦言自己最怕唱歌，「但亞蘭姐就像定海神針，拯救了一位音痴。」陳亞蘭也幽默回應：「我就是要化腐朽為神奇。」謝雨芝則自嘲是KTV歌手，從假音唱法跨進歌仔戲發聲，「連馬步都蹲不住」，卻在陳亞蘭不斷給予肯定與鼓勵下，逐漸找到自信。王彩樺則是為了節目從蹲馬步、跑圓場開始練起，高溫下操練到差點中暑，回家刮痧滿身黑青，她笑說：「這不是綜藝，是修行。」她以前也跟陳亞蘭合作《牛郎與織女》的歌仔戲舞台劇，自認當時壓力到有圓形禿，「每天都在高壓的狀態下，每天都怕沒聲音，差點連歌都不會唱了！」



白雲也分享過去在《嘉慶君遊臺灣》舞台劇男扮女裝的經驗，自嘲「亞蘭姐嫌貨才會買貨」，現場笑聲不斷。白雲2年前在家中跌倒，頸椎椎間盤突出，花了85萬開刀，被問到開刀後的身體狀況，他表示現在一切安好，「不過現在比較不能蹲，一蹲就麻，遇到歌仔戲基本功的時候會比較緊張。」

王彩樺為了節目從蹲馬步、跑圓場開始練起。（圖／攝影組）

白雲表示開刀後身體安好，只是不太能蹲。（圖／攝影組）

