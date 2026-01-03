被曹西平暗戀30年！陳亞蘭首出面公開發聲了 「私下真實互動」曝光

記者蔡維歆／台北報導

資深藝人曹西平日前在家中離世消息，享壽66歲。一生未婚的他生前曾在節目坦言暗戀陳亞蘭30年，但遲遲不敢有大動作，只有放在心裡純愛30年。對此陳亞蘭今出席台灣首部歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》開鏡記者會，也做出回應了。

陳亞蘭說跟曹西平多年前曾一起參加綜藝節目，後來曹西平就回去照顧爸爸，很少出現在娛樂圈。聽聞被曹西平暗戀多年，陳亞蘭訝異說：「真的嗎？我聽過暗戀我的都是女的，像瓜哥女兒小禎很小就想嫁給我，所以我不知道會有男生喜歡我，如果曹大哥當面跟我講，我可能會考慮考慮，但我也從來沒有接過他電話。」王彩樺則是在秀場遇過曹西平，「他蠻疼我的，都會跟我開玩笑，但我們私下比較沒有互動，我其實在他臉書看到他賣一些東西，都會去按讚。」

廣告 廣告

陳亞蘭（中）製作歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》開鏡，集結莊凱勛（左起）謝雨芝、王彩樺、白雲參與。（圖／尊鵬國際有限公司提供）

而近年來陳亞蘭除當選臺師大GF-EMBA 校友會第二屆理事長，也身兼臺北市歌仔戲推廣協會理事長與台灣優質生命協會 副理事長，長期投入文化與公益行動。此次《女俠俱樂部》開鏡活動，更結合協會關懷行動，邀請節目成員一同探視獨居長輩，走入社區據點與長者家中，親自邀請他們參與歲末聚會，希望在寒冬中，讓每位長輩都感受到被記得、被陪伴的溫度。

更多三立新聞網報導

胡宇威頻被女星翻牌！正宮陳庭妮當場突襲現身 「尷尬畫面」全被拍

手機被柔柔暗中「植入定位」！余祥銓慘被抓包氣爆：踩到我底線了

曾來台拍李宗瑞電影！男星突爆入院動刀插喉管 「憔悴病床照」曝光

才證實罹失智症！李亞萍遭控花30萬「刷爆余天信用卡」 當場失控開轟

