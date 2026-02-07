被曾莞婷「體力被榨乾到極限」 男星崩潰：差點動手打她

曾莞婷上場玩遊戲時頻頻卡關。（TVBS提供）

曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田在TVBS《明星製作公司》今（7日）晚間播出的第四集「明星製作公司之綜藝玩很小」致敬經典綜藝主題，翻玩觀眾最熟悉的「100秒不NG」、「扭扭車頭頂水桶」等遊戲，並邀請「笑」果滿滿的馬力歐、無尊擔任本集主持人與關主。

遊戲過程狀況連連，彩排時表現穩定的曾莞婷，卻在正式上場時意外卡關。她自嘲，之前丟鞋子都是秒進，沒想到今天卻抓不到感覺，讓同隊的楊銘威被迫穿著「天堂路拖鞋」反覆跳繩，體力被榨乾到極限，楊銘威崩潰笑說：「當下真的差點有想打莞婷姐的衝動。」

風田（左起）、黃偉晉、Lulu黃路梓茵、馬力歐、無尊、曾莞婷、陳漢典、楊銘威挑戰經典遊戲關卡。（TVBS提供）

相較之下，風田在遊戲中表現亮眼，不僅屢屢過關，還能同時製造效果，讓Lulu點名大讚：「風田真的很會玩！」成為全場公認的「遊戲王」。

馬力歐（左）、無尊擔任關主。（TVBS提供）

除了遊戲，本集也在「優良員工」與「有待加強員工」匿名票選，加碼揭露《明星製作公司》內部最真實的團隊互動；Lulu高票當選優良員工，曾莞婷直言Lulu是團隊中最認真、想法最清楚的人，陳漢典與楊銘威也一致認證她統籌能力強、能身兼多職；反觀「有待加強員工」幾乎全員中箭，唯有Lulu全身而退。黃偉晉看著匿名投票的筆跡越看越不對勁，突然驚呼：「我知道是誰寫我名字，因為不會寫『晉』的人，應該只有日本人！」一句話使大家目光瞬間轉向風田，再度笑翻全場。

楊銘威穿著天堂路拖鞋反覆跳繩。（TVBS提供）

《明星製作公司》每週六晚間10點於TVBS、CatchPlayTV的TVBS歡樂台播出，晚間12點於MOD／Hami Video影劇館＋上架更新，每週日晚間8點於TVBS精采台播出。

