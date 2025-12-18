被李亞萍轟「大逆不道」！余祥銓無奈回應 曝她失智病況

73歲的李亞萍健康狀況引發關注，兒子余祥銓18日與妻子柔柔錄製《11點熱吵店》時，無奈回應母親在節目中指控他「大逆不道」、吵著要搬出去的說法。余祥銓強調：「我怎麼可能說，都是她自己在腦補。」

余祥銓與柔柔回應母親在節目中指控他「大逆不道」。（圖／翻攝鴻凱娛樂Bigstar臉書）

李亞萍最近罕見陪同媳婦柔柔錄製《命運好好玩》，透露自己有失智跟失憶症狀，「醫生說這是長年憂鬱自閉跟躁鬱影響的併發症。」她在節目中抱怨兒子余祥銓吵著要搬出去、嫌她沒用等，批兒子「大逆不道」。

李亞萍（右）透露自己有失智跟失憶症狀。（圖／翻攝自余祥銓 IG）

對此，余祥銓否認。他表示媽媽狀況時好時壞，不但健忘，還曾把余天認成自己的爸爸，對於夢境與現實也常搞混，在家也會自言自語，甚至遺忘家人已過世。

柔柔在旁作證：「我們真的沒有要搬出去，媽媽（李亞萍）可能是因為有點失智前兆，她最近半夜會爬起來，以為是早上要趕場做秀。」余祥銓表示先前想帶媽媽看醫生不斷被拒絕，現已有安排要帶她去做詳細檢查。

余天近年開刀切除攝護腺。（圖／萬星傳播提供）

除了李亞萍健康出狀況，其丈夫余天11日出席活動時談到近況，透露這幾年除了因白內障開刀更換水晶體外，也在罹患攝護腺癌第三期後，經醫師評估將攝護腺切除，目前已恢復健康，也有每年定期健康檢查持續追蹤。

