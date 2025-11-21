被李榮浩大讚轉音超強 男歌手登《好聲音》靠4字闖關

R＆B創作才子step.jad依加將來台演出。（MERCURY 娛樂提供）

R＆B創作才子step.jad依加被李榮浩大讚轉音神似美國「靈魂樂之神」Stevie Wonder(史提夫汪達)，他靠著天生磁性靈魂嗓音走紅歌壇，宣布明年1月25日將帶著全新巡演「NIGHTSTEP 夜奔！台北站」在台北 WESTAR開唱。

step.jad依加在嘻哈節目《中國好聲音 2021》、《中國說唱巔峰對決 2023》闖出名號，更曾與馬思唯合作單曲〈花花公子〉而備受矚目。其中他在《中國好聲音 2021》初登場時，以一曲〈都不懂〉成功讓八位導師「全數轉身」成為當季第一位「八轉」選手，提到當時的舞台，他笑說：「至今依舊感覺像是一場夢。」

廣告 廣告

他坦言上台前心情緊張，對自己猛喊「一定能行」四個字，「當時唯一想的就是想透過節目證明自己，憑著一股衝勁拼命，直到唱完才發現老師都轉身，像作夢一樣。」身處汪峰戰隊的他對於汪峰平時的鼓勵牢記在心，「老師鼓勵我要堅持夢想，讓我特別有共鳴，也特別難忘。」

step.jad依加盼透過巡演帶粉絲釋放一周上班疲憊情緒，提到將首次來台北，他笑說自己從小看許多台灣偶像劇，對台北始終抱著滿滿青春回憶，加上綜藝節目中常見的美食、美景，都讓他對這座城市充滿期待，「感覺台北天氣很好、大家也都很熱情，我一直很想親自來感受。」且，巡迴台北站他將特別邀請《新說唱2025》黑馬新人Vinz‑T站台獻唱。

更多中時新聞網報導

陳佩賢闖陸綜20強 感動獲哈林加持

高雄2車站招商不利 淪蚊子館

羅志祥挑戰播新聞 不到3句就心虛