被李貞秀點名「民眾黨蛀蟲」！陳智菡駁「5000萬下台說」：抹黑不是一兩次，上任前就開始

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台灣民眾黨日前開除前不分區立委李貞秀後，黨內外攻防持續升溫。李貞秀登上政論節目發聲，並將矛頭指向黨內人士火力大開，不僅批評黨主席黃國昌為「偽君子」、「一派胡言」，也稱陳智菡、許甫夫婦是「民眾黨蛀蟲」。對此，民眾黨團主任陳智菡今（15）日正面回應，「她昨日在節目上攻擊我和我的先生，我必須要遺憾的說，她過去對我的人身攻擊、口不擇言的抹黑，不是一兩次了，甚至是在她上任之前就開始了。」

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民眾黨團主任陳智菡今（15）日正面回應，「她昨日在節目上攻擊我和我的先生，我必須要遺憾的說，她過去對我的人身攻擊、口不擇言的抹黑，不是一兩次了，甚至是在她上任之前就開始了。」（圖／方炳超攝）

陳智菡表示，不過不管怎麼樣我都還是好好會做好我自己的工作，我先生也是，我們都繼續為民眾黨來努力、奮戰。同時也盼望李貞秀前委員，她今天還是會上非常多綠媒節目，也期待她碰到這些綠名嘴質疑她雙重國籍身分時候，她應該要做的事情是為她還有陸配權利據理力爭，不要在那邊傻笑，這是對她的回應。

此外，針對李貞秀指控「曾放消息給媒體稱李貞秀要5千萬才肯下台」，陳智菡嚴正否認，表示自己從沒有講過這個話，也沒跟媒體講這話，「這個話不是從我這邊出去的，她如果聽到有任何人，對她有這樣的指控，而且來自於我的話，請她今天應該準備好證據了，是哪個媒體告訴她說，陳智菡有告訴哪一家媒體，說李貞秀要五千萬才願意下台，她只要提出具體證據我都願意回應。但是這不是我說的話，不需要為她的臆測妄想負責。」

另一方面，李貞秀指出今年責任額為120萬元，目前已繳納30萬元，在遭開除後要求說明去向，並公開向黃國昌喊話：「不要貪這20萬，把這20萬還給我的捐款人」「我刷卡的錢退回給我，謝謝。」對此，陳智菡則回應，「她已經被開除黨籍了，任何的繳交的責任額都會退還。」至於記者追問是否確實繳納30萬元，她則表示不確定是否30萬，還需進一步確認。

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