被林俊憲海放了！謝龍介鬆口吐「5字心聲」

▲《鋒燦傳媒》公布第二波「2026年台南市長初選民調」，綠委林俊憲（左）首度大幅超車藍委謝龍介（右），引發討論。（圖／翻攝自林俊憲、謝龍介臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨2026縣市長初選腳步接近，台南選情已率先升溫。《鋒燦傳媒》繼10月底發布首波台南市民調後，昨（11）日再公布最新民調數據，若民進黨由立委陳亭妃披掛上陣，支持度達53.2%，再度以過半優勢領先國民黨立委謝龍介的25.0%；若改由立委林俊憲參選，本次民調中，更以44.9%首次反超謝龍介的30.9%。對此，謝龍介也做出回應了。

回顧最近幾份民調，《東森新聞》9月的「台南初選報告」、《鋒燦傳媒》10月公布的「2026台南市長初選民調」，以及《TVBS》於11月公布的第三波「2026台南市長可能人選民調」，林俊憲與謝龍介的支持度幾乎都在誤差範圍內糾纏，呈現勢均力敵的「麻花互纏」。不過這次《鋒燦傳媒》公布的第2次台南初選民調，則首度出現林俊憲明顯拉開差距的態勢。

面對最新數據，謝龍介僅以一句「恭喜林俊憲」簡短回應，保持君子風度，除此之外則沒有其他意見。但談到《鋒燦傳媒》這份民調，謝龍介補充指出，任何民調都列為參考，同時意有所指地稱，部分民調屬於長期觀察性質，部分則帶有「操作性」，若民進黨初選期間有出現「操作跡象」，他同樣會納入判斷。至於這次民調顯示，林俊憲在藍白支持者中大幅成長，謝龍介一樣淡淡表示「沒有看法」，他認為，林俊憲與陳亭妃陣營各有各的操作方式，他都一律尊重。

本次《鋒燦傳媒》公布的第二波「2026年台南市長初選民意調查」，由循證民調有限公司負責執行，採家用電話訪問，以中華電信住宅電話簿為母體抽樣，訪查期間為2025年12月8日至9日，調查對象為年滿20歲且戶籍在台南的市民。共取得1207份有效樣本，在95%信賴區間下，抽樣誤差為±2.82%。民調並依台南市政府民政局最新人口資料，針對性別、年齡、戶籍區域進行加權調整。

