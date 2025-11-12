被林岳平一句話當頭棒喝 陳傑憲：餅總那句話讓我懂如何當隊長

統一獅隊長陳傑憲推出個人首部著作《突破極限的信念》，今（12）日舉辦新書發表會。圖／記者鄒保祥攝

統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲今（12）日推出首部著作《突破極限的信念》，在新書發表會上暢談從「獅隊隊長」到「台灣隊長」的心路歷程。

陳傑憲回憶，2019年首次接下獅隊隊長職務時，當時擔任二軍投手教練的林岳平給了他當頭棒喝：「你當這個隊長，好像沒什麼用。」陳傑憲坦言，當下確實有些難過，「但餅總接著說，『隊長不是只顧好自己，要去幫團隊爭取，觀察每個人缺少什麼。』」

這句話成為陳傑憲帶領團隊的轉捩點，「那時我才懂，當隊長不是稱號，而是責任，要懂得溝通協調、在關鍵時刻挺身而出。其實餅總那句話，是因為陳傑憲相信自己有那個能力。真的很感謝他。」

談到接任中華隊隊長的經過，陳傑憲笑說，一開始真的想拒絕，「龍貓（曾豪駒）總教練打來說希望我當隊長，我馬上回『麥啦（台語），我命格不夠硬，當隊長也沒冠軍過』。」但曾豪駒鼓勵他用場上的熱情感染隊友，「他說他不是看成績，而是看我能讓團隊氛圍融洽。」

陳傑憲說，自己向來性格外向、樂於幫助人，「我希望身為隊長，能讓團隊更團結，建立共同目標。」



