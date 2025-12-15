被柯文哲罵一年 檢方首回應：不應妖魔化彼此

記者王怡淇、戴偉臣／台北報導

北院審理京華城案，今起進行言詞辯論程序，傳喚前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等9位被告。檢察官點出3大違法，痛批柯文哲圖利。而此案是法庭公開播送首例，將會在宣判後5日內，才會上傳到法院網站。

京華城案辯論戰，柯文哲現身。

記者：「市長下午還是要繼續捍衛清清白白嗎？」

前民眾黨主席柯文哲出庭露出一抹神秘微笑，北院審理京華城案進入最後階段，展開八天辯論程序。

記者vs.威京集團主席沈慶京：「（主席下午開庭有信心嗎？）從來都是有信心。」

沈慶京拄拐杖現身。

沈慶京拄著拐杖回覆記者提問，從原本坐著輪椅到如今可以稍微走幾階樓梯，看起來身體復原良好。

15日下午，京華城案大辯論，檢察官論告點出3大違法，包含違反法律保留、違反準用都更、以及違反平等原則，並痛批柯文哲圖利財團，還點出了當時這段質詢。

時任台北市長柯文哲vs.社民黨北市議員苗博雅（2021.11.11）：「容積大放送，針對財團欸，哪一條哪一個字哪一句說可以給容積獎勵？會不會你卸任之後，一件一件被翻出來？」

早在4年前，台北市議員苗博雅就曾公開質疑京華城取得20%容積率是圖利，檢方還提到，柯文哲讓副市長彭振聲當京華城的專案PM，同時也是都委會的主席，根本就是球員兼裁判。

檢察官被柯文哲罵一年，稱「不應妖魔化彼此」。

15日下午，針對圖利罪，檢察官廖彥鈞已經論告完畢，但休庭前他卻突然情緒激動，駁斥柯文哲先前所說檢方是邪惡的、以害人為目的，他認為檢辯有不同立場，但絕不應妖魔化彼此，更指名政治歸政治、法律歸法律，柯文哲論告預計將在16日下午，檢辯雙方將準備什麼內容，眾所矚目。

