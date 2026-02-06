被柯林頓反將一軍! 共和黨逼國會作證 希拉蕊 : 要鬥就公開鬥 別閉門、全程直播

柯林頓夫妻因艾普斯坦案件被傳喚前往國會作證。圖中由左至右為美國總統川普、美國前國務卿兼柯林頓夫人希拉蕊、美國前總統柯林頓、艾普斯坦女友與長期親信麥克斯韋。 圖：翻攝自 X @welovejiangjie

近日，民主黨前總統柯林頓及前國務卿希拉蕊因艾普斯坦事件被國會傳喚，二人最終同意赴國會作證。據《國會山報》及《紐約時報》報導，兩人將分別於本月 26 日、27 日赴國會作證。這場聽證會將焦點從川普與艾普斯坦的關聯，轉移至柯林頓夫婦與艾普斯坦及其長期夥伴麥克斯韋的關係。

希拉蕊於 5 日在社群媒體 X 上表示：「別再耍花招了，科默（James R. Comer），如果你想要這場鬥爭，那就公開進行。你總是喜歡談論透明度。沒有什麼比公開聽證會更透明的了，讓攝影機全程拍攝。我們會到場。」

她指出，過去 6 個月以來，與監督委員會共和黨成員溝通本著誠意，但對方置之不理，不斷變換標準，將問責轉化為「轉移視線的鬧劇」。柯林頓夫婦的同意作證，結束了數月的僵持，也創下自 1983 年以來，首位前總統出席國會聽證會的歷史，而希拉蕊也將成為首位赴國會作證的前第一夫人。

柯林頓與其妻希拉蕊。 圖：達志影像 / 路透社 資料照片

消息人士透露，共和黨透過幕後運作，試圖將聽證會改為閉門進行，以避免證詞可能對川普不利。眾議員科默原本傳喚柯林頓夫婦，旨在追究民主黨舊聞，卻意外引發政治反彈。《華爾街日報》指出，科默最初要求柯林頓夫婦作證只是為了討好川普，但如今夫婦同意出席且要求全程直播，令科默完全無法預測證詞對川普造成的影響，也使他陷入焦慮。

與此同時，美國最大律師事務所之一寶維斯律師事務所（Paul Weiss）董事長布拉德．卡普（Brad Karp）因與艾普斯坦性醜聞相關的新爆料，於近期辭去董事長職務。

《華爾街日報》報導指出，川普與艾普斯坦的關聯程度「千倍於布拉德」，並呼籲川普辭職。1 月 30 日，美國司法部釋出最後一批艾普斯坦檔案，顯示川普多次出現在調查文件中，包括性不當行為調查，但未發現直接犯罪證據，而川普曾公開聲明與艾普斯坦斷絕往來。

美國司法部日前公布最新艾普斯坦案文件，內容涉及各界知名人士，甚至證實了第一夫人梅蘭妮亞透過艾普斯坦的介紹才與川普認識的消息，網友也開玩笑地將川普形容為「美國第一接盤俠」。 圖：翻攝自 @yanni_vision X 帳號

美國民主黨參議員艾德．馬基（Ed Markey）則曾公開呼籲援引憲法第 25 修正案，免職川普總統。原因來自於川普向挪威首相傳送訊息，將格陵蘭購買計畫與未獲諾貝爾和平獎掛鉤，並稱「因挪威未頒獎給我，我不再純粹考慮和平」。馬基對此於 1 月 19 日在 X 平台上發文表示：「援引第 25 條修正案（Invoke the 25th Amendment）」，藉此暗示川普不適合領導國家。

然而，比爾蓋茲近期選擇打破沉默，出面談及艾普斯坦檔案洩露。他表示自己「真傻，竟然與他會面」，並承認自 2011 年起與艾普斯坦會面數次，主要是為募款全球健康基金，但強調與艾普斯坦交流是重大錯誤，否認任何不當行為。他表示對每分鐘與艾普斯坦相處都感到後悔，並稱相關指控如電子郵件內容為虛假。

微軟公司聯合創始人比爾蓋茲（左）和前妻梅琳達蓋茲（中）。(資料照片) 圖：翻攝自Melinda French Gates 推特

此前，柯林頓曾於 2002 至 2003 年間四次搭乘艾普斯坦私人飛機，但否認曾前往艾普斯坦的私人島嶼，並強調早已與其斷絕聯繫。希拉蕊則表示，自己從未與艾普斯坦接觸。多年來，民主黨批評共和黨未以同等力度調查特朗普與艾普斯坦的關聯，而川普則多次重申已斷絕往來。

據報導，幾個月來，柯林頓夫婦堅決拒絕遵守科默的傳票，認為傳票無效且不具法律效力，並稱科默試圖將他們作為政治打擊工具。部分民主黨與共和黨委員建議以刑事藐視罪起訴，但柯林頓夫婦最終同意完全遵守傳票，宣誓作證，結束雙方對峙。

美國眾議員科默因傳喚柯林頓夫婦就艾普斯坦案作證，面臨共和黨內部壓力與政治風險。 圖：翻攝自 X @realtoriabrooke