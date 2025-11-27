被梁文傑打臉崩潰了？王義川槓上再喊「台灣國」 記者追問竟遭嗆聲

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，因在神社繪馬寫下「台灣國桃園市」，引發議論。王義川反嗆「我是台灣國立委，有問題嗎」。儘管陸委會副主委梁文傑26日表示，王義川是中華民國的立法委員，但王義川仍在社群平台大喊「台灣國，令我驕傲的國名」，再度引發網友討論。中天記者林宸佑（馬德）今去詢問王義川對梁文傑看法，沒想到王義川竟開嗆記者。

王義川嗆記者。（圖/中天新聞）

梁文傑26日上午出席立院財政委員會聯席會審議「114年度中央政府總預算追加預算」，他於會前受訪時強調王義川是中華民國的立法委員沒有錯，據憲法王義川就是中華民國的立法委員，但是王義川自己要說台灣國，那是其個人語言的風格，「我們沒有意見」。

而就在梁文傑上午受訪後，王義川26日晚上在其社群平台threads再度發文表示「台灣國令我驕傲的國名，大家要勇敢說出我的國家叫做台灣Taiwan!」他更指出，每次出國有機會都會跟外國人說：『Taiwan is Taiwan, China is China. Taiwan is my country』」，他最後更強調，「至於那些只會說自己是中國人的中國人，因為我們不同國，我就不勉強你了」！

圖取自王義川threads。

此文一出，再度引發網友討論，其中當然有支持王義川言論的網友，但更多網友表示「你現在是要政變嗎？」「怎麼還不更改國號台灣國，拜託，給你們民進黨五任18年總統機會了」、「川哥，請把薪水還來喔，你領通告費就夠了」、「麻煩你辭中華民國立委，撕掉你的中華民國身分證」。

網友留言。（圖取自王義川threads）

更有網友表示「我知道你很勇敢，很衝。但是你說你是台灣國的立委，跟現實不符合，真的會帶給賴清德總統和民進黨的執政團隊有一些困擾。目前賴清德總統就是維持現狀，台灣國的說法就是改變現狀，落人口實，攻擊執政黨，激化藍營支持者，團結凝聚對抗民進黨。忠言逆耳，希望你聽得進去」。

而中天記者林宸佑今天（27日）詢問王義川對梁文傑看法，王義川竟反嗆記者「我不會回答你的問題」。

