被梁文傑指「思想性社團、讀書會」 台灣革命共產黨：是認真想改變社會的組織

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國際組織「革命共產國際(RCI)」在台成員近日宣布成立「台灣革命共產黨」，主張推翻中華民國統治階級。陸委會副主委梁文傑則回應，大法官釋字644號解釋後，台灣的政黨是可以主張共產主義，但主張共產主義太認真，在中共的眼裡是容不下的。對此，「台灣革命共產黨」也發布聲明回應了。

梁文傑表示，看了台共黨的宣言後，查一下資料發現他們是托派（托洛斯基主義）組織的追隨者，指出托派比較堅持馬克思主義的原初理念和人道主義的理想，因此至今在中共黨史上被視為眼中釘，認為該組織不太可能成為中共的在地協力者，會成為的人沒有一個例外都是為了利益，而非理念。

而內政部也透露，該黨並沒有申請成立政黨，因此梁文傑認為可以把它視為一個思想性社團，甚至讀書會，直言台灣的政黨可以主張共產主義，但是主張共產主義太認真，在中國的眼裡是容不下的。

「台灣革命共產黨」則回應，黨與史達林主義的中國共產黨毫無關聯，同時反對中共掛著「共產主義」，但實際上是資本帝國主義的獨裁制度，完全有悖於馬克思主義的工人民主和國際主義主張，這一方面梁文傑所言大致無誤。然而，台灣革命共產黨雖然確實會主辦讀書會等活動，但與純粹思想討論性質的團體不同，而是認真想要改變社會的組織，畢竟沒有實踐的理論是空洞的理論，實踐與理論對他們而言不可分離，歡迎有志一同者一起努力。

「台灣革命共產黨」表示，政府機關與記者與其回應他們，不如將目光放在更需要的地方，例如北市府對社子島迫遷案拒絕溝通，又例如桃市府聲請解散長期被資方把持的長榮航勤企業工會，又例如新店瑠公圳迫遷案、高教工會正在訴求的高教禿鷹中信金應出面道歉。這片土地上有更多需要關注、幫助、聲援與力挺的人事物，並喊話「台革共永遠與所有受壓迫者站在一起」。

