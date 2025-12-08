被機器扯下頭皮！山東女「耳朵寄養腳背」 5個月後成功歸位

中國醫療團隊將女子耳朵「寄養」在腳背長達5個月，再以顯微重建技術移回原位。翻攝微博



中國山東一名女工不慎被機器捲入，頭皮幾乎被整片撕下，左耳也完全脫離，傷勢相當嚴重。搶救回一命後，恢復容貌成了另個挑戰，醫療團隊大膽將耳朵「寄養」在腳背上長達5個月，再以顯微手術縫回原位，終於讓耳朵順利「回家」。

據中媒《齊魯晚報》報導，今年4月，孫姓女子在車間工作時，不小心被高速運轉的設備捲入，她頸部以上皮膚當場被撕扯開來，左耳則是完全脫落，掉在機器旁邊，立即被送往山東第一醫科大學附屬省立醫院救治。

醫生見了她的模樣，直呼傷勢堪稱「毀滅性」，保住生命不難，但要保住耳朵、恢復容貌，「簡直是在刀尖上跳舞」。醫療團隊萌生大膽想法，先把耳朵養在腳上，等條件成熟了再移回去。

提出方案的顯微重建外科副主任仇申強指出，足部皮膚軟組織厚度薄，也能找到與耳朵血管口徑匹配的動脈和靜脈，不過，耳朵動靜脈僅0.2至0.3毫米，手術難度仍高，團隊花了10小時，才終於將比頭髮還細的血管接上。

寄養在腳背的耳朵原本狀況不錯，但在術後第5天，突然從紅潤的色澤變成暗紫色，醫療團隊即實施放血療法，用細小針頭輕輕穿刺，並鼓勵孫女放鬆心情，3天後，耳朵逐漸恢復應有血色，寄養程序總算是順利展開。為了妥善照顧耳朵，孫女換上寬鬆鞋子、散步促進血液循環，偶爾還一起出遊。

另一方面，孫女頭部皮膚也進行移植，從一開始的泛紅、緊繃到柔軟貼合，花了5個月邁入穩定狀態，可以再進行耳朵歸位手術。這次手術比寄養那次難度更高，由於疤痕增生、組織粘黏等，尋找適合血管神經不容易，經醫生們梳理、分離終於成功。

如今，孫女皮膚及耳朵已漸漸復元，她看到鏡中的自己，內心滿是感激。

