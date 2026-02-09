被檢舉帶外人進加護病房申誡2次 醫師打官司翻案踢鐵板

醫師帶外人進入加護病房，被懲處申誡，打官司翻案，被高雄高等行法院判決駁回。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕南部某公家醫院醫師阿榮(化名)帶外人進入加護病房，被醫院懲處申誡2次，他不服打官司翻案，高雄高等行政法院認為醫院處罰依法有據，並無不妥，判決駁回。

據了解，2024年3月27日，內科部醫師阿榮擅自帶外人進入加護病房，醫院接獲檢舉，經派人查證屬實後，召開會議依影響工作人員及病人之安全與隱私為由，通過予以懲處申誡2次。

阿榮不服指出，醫院未調查事實即裁示送考績會議處，違法濫權外，考績會主席並以移送地檢署要脅，逼迫他認罪，立場明顯偏頗，未保持中立，監視器也未錄到他進入加護病房。

又說，當天有學術活動，他是承辦人，研議在職教育等公務，未至病患區探視病患，沒有觸及病歷等病患資訊，也未侵犯病患隱私，原處分認定事實不依證據，明顯違法，要求還他清白。

高高行開庭調查後，認為醫院開會、處分等過程，並未違背法令，判決阿榮敗訴，仍可上訴。

