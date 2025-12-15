被檢轟炸一天！柯文哲忍不住了 開庭結束後向媒體吐露心聲

柯文哲憋了一天看起來相當無奈。（圖／報系資料照）

台北地院今（12月15日）審理京華城案，從今日開始到周五為言詞辯論，先由檢方論告1天半的時間，後續再依序由被告答辯。檢方今日在法庭上指控柯文哲、沈慶京如何透過京華城圖利，被轟炸了一整天的柯文哲離開法院前向記者表示「法庭上應該是講事實，而不是利用臆測在編故事」。

台北地院自今日起展開為期8日的辯論，由於辯論程序的安排是由檢方先論告1天半，因此今日柯文哲機乎都沒有發言機會，檢方則在庭上說明京華城案中，為何柯文哲涉及圖利，以及京華城案的細部計畫問題出在哪裡。中午休庭前，柯文哲聽到檢方指控曾忍不住反駁「亂說」但遭審判長制止，預計柯文哲將於明日下午才有機會發表意見。

不過憋了一天的柯文哲看起來面色凝重，在開庭結束以後忍不住向媒體吐露「法庭上應該是講事實，而不是利用臆測在編故事」說完以後便離去。明日上午檢方將針對台北市議員應曉薇犯行部份進行論告。

